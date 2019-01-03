Рівненщина спрямувала понад 304 мільйона гривень на підтримку обороноздатності країни

Рівненська область 04-січ, 2019, 13:189 prov 67

Протягом 2018 року до платники податків Рівненщини сплатили 304,6 млн. гривень військового збору. Про це повідомив начальник Головного управління ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження цього платежу зросли на 58 млн. гривень. Такий приріст посадовець пояснює, насамперед, сумлінністю платників податків-роботодавців регіону, що нарощують розміри зарплат найманих працівників, з яких утримують та перераховують до бюджету військовий збір.

«Необхідно мати на увазі, що українська армія отримуватиме стабільні кошти для вирішення нагальних питань лише завдяки легальній праці. Тому закликаємо роботодавців не допускати фактів «тіньової» зайнятості. Адже не оформлені належним чином трудові відносини позбавляють соціальних гарантій найманих працівників, знижують доходи державного бюджету, а відтак і можливість зміцнення обороноздатності країни», - зазначив керівник фіскального відомства в регіоні.

ГУ ДФС у Рівненській області/