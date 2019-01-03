Благодаря ему вся Украина научилась читать — беседа с Дмитрием Луциком — автором первого отечественного Букваря

В День украинского языка и письменности наш портал предлагает восстановить в памяти историю создания первого в Независимой Украине Букваря.
День украинской письменности и языка празднуется в Украине 9 ноября. Для многих именно букварь стал первой книжкой, с которой началось знакомство с родным языком.
За все годы независимости Украины его внешний вид и содержание менялись бесчисленное множество раз. В одном только текущем году Министерство образования представило 18 его проектов, из которых напечатано на средства государственного бюджета было только семь. Их может быть много, однако первым является «Букварь», авторами которого стали Дмитрий Луцик, Алла Савшак и Мария Проць. Он был впервые издан в 1922 году типографией львовского издательства «Мир».
В преддверии дня украинского языка и письменности портал «Всеосвита» вспоминает историю создания отечественного букваря — первой настольной книжки тысяч украинских школьников. На наши вопросы отвечает его автор — профессор, заслуженный работник сферы образования Украины, Дмитрий Васильевич Луцик.
Дмитрий Васильевич, помните ли Вы, с каким настроением создавали первый украинский учебник?
Это был огромный патриотический подъём. Коллектив создателей букваря объединяли оптимизм и вера в будущее страны. Атмосфера была просто великолепной.
Вспомните свои впечатления, когда впервые держали в руках первый экземпляр букваря.
Было чувство, что в целом идея удалась. Я был счастлив от того, что принял участие в создании первого в жизни многих детей учебника, внёс свою лепту в формирование национальной культуры и традиций образования, ведь без грамотности культуры быть не может.
Какой была атмосфера в коллективе авторов? Были ли конфликты, творческие разногласия?
Нет, никаких конфликтов не было! Мы все понимали, что создаём первый украинский учебник и это всех нас очень воодушевляло.
Как приняли первый букварь в школах?
Несмотря на некоторые недоработки это было нечто новое, родное, наше украинское! Учителя не всегда вникали в самую суть, но наше творение приняли полностью, практически совсем не было негативных откликов. Было много радости и благодарностей от всех — от детей и их родителей, до директоров школ.
Сейчас Дмитрию Васильевичу 88 лет, он проживает в городе Трускавец, тесно контактирует с коллегами и отслеживает все реформы в сфере образования. Портал «Всеосвита» желает ему крепкого здоровья, творческих успехов и энтузиазма на долгие-долгие годы!