Замена дверного замка

После монтажа новой дверной коробки вместе с полотном, либо когда замок двери приходит в негодность, необходимо произвести замену либо установку нового дверного замка. Для этого нужно приобрести нужный замок. Сделать это можно здесь. Ниже поэтапно будет расписан процесс монтажа замка для двери.
Первым делом, нужно определиться, на какой высоте будет находиться замок, наиболее оптимальная высота считается сто сантиметров. Высоту нужно считать от самого низа дверного полотна.
Далее потребуется приложить купленный замок к тому месту, где Вы ранее отмечали высотку замка. Прочертите по центральной части полотна линии, они должны соединиться с ранее отмеченными линиями.
На следующем этапе необходимо будет провести работы по сверлению. Для того чтобы отметить на какую глубину сверлить, воспользуйтесь малярным скотчем.
Теперь можно начать сверлить выемку под выбранный Вами замок. Для сверления рекомендуется приобрести перьевые сверла, лучше, если они будут диаметром от одного до двух миллиметров и больше толщины замка.
После сверления все лишнее можно убрать с помощью обычной стамески. При монтаже замка крайне важно, чтобы он не выступал из дверного полотна. Поэтому нужно замок вставить в его отверстие, затем карандашом обводится торцевая сторона замка.
После обведения стороны, вынимаем замок. Далее следует выровнять площадку для замка, для этих целей применяем стамеску. После выравнивания снова нужно приложить замок к двери, на этот раз для того, чтобы обвести отверстия для личинки и ручки замка.
Также само нужно обвести с обратной стороны дверного полотна. Может возникнуть вопрос: «Для чего это нужно?» Таким образом, получится избежать во время сверления скола кусочков дверного шпона.
Следующий этап – фиксация замка и личинки, для фиксирования можно использовать, например, болты либо саморезы. Прикладываем дверные ручки и отмечаем где будем делать отверстия под винты. Сверлим с двух сторон дверного полотна отверстия.
Теперь собираем по инструкции замок, проследите за тем, чтобы нигде ничего не заедало. В завершении монтируем планку и отмечаем, например, зубной пастой на язычке замка, а также на коробке двери. Далее следует приложить ответную планку к тем местам, где будут отверстия. Высверливаем их и прикручиваем планку.