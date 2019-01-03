Рівне:

22 системні блоки та стільки ж моніторів вилучено у підпільному гральному закладі, який діяв у Рівному

Рівненська область 10-січ, 2019, 14:189 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури слідчі Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області та працівники Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України 09.01.2019 викрили та припинили у м. Рівне по вул. Небесної Сотні діяльність підпільного грального залу.
22 системні блоки та стільки ж моніторів вилучено у підпільному гральному закладі, який діяв у Рівному

Заклад був замаскований під виглядом Інтернет-кафе та здійснював всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» неправомірну діяльність із надання доступу до азартних ігор з можливістю отримання виграшів.
Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили 22 системні блоки, стільки ж моніторів, інші комплектуючі, мобільний телефон, телевізор та сейф.
Зазначені слідчі дії проведено у межах досудового розслідування в кримінальному провадженні, що розслідується слідчими слідчого відділу Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області за ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом незаконного зайняття гральним бізнесом.
За процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури проводяться необхідні та можливі слідчі дії, а також вживаються заходи для встановлення організаторів та інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Похожие новости
У Рівному припинено діяльність 9 гральних закладів: вилучено 175 системних ...
Головна » Рівненська область

У Рівному припинено діяльність 9 гральних закладів: вилучено 175 системних ...

Ліквідували діяльність 3 гральних закладів
Головна » Рівненська область

Ліквідували діяльність 3 гральних закладів

У Сарнах ліквідовано діяльність 2 гральних закладів
Головна » Рівненська область

У Сарнах ліквідовано діяльність 2 гральних закладів

На Рівненщині головного лікаря та юрисконсульта лікарні викрито під час отр ...
Головна » Рівненська область

На Рівненщині головного лікаря та юрисконсульта лікарні викрито під час отр ...

На Рівненщині припинено діяльність 38 нелегальних автозаправних станцій та ...
Головна » Рівненська область

На Рівненщині припинено діяльність 38 нелегальних автозаправних станцій та ...

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Січень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Вгору