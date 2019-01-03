22 системні блоки та стільки ж моніторів вилучено у підпільному гральному закладі, який діяв у Рівному

За процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури слідчі Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області та працівники Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України 09.01.2019 викрили та припинили у м. Рівне по вул. Небесної Сотні діяльність підпільного грального залу.Заклад був замаскований під виглядом Інтернет-кафе та здійснював всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» неправомірну діяльність із надання доступу до азартних ігор з можливістю отримання виграшів.Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили 22 системні блоки, стільки ж моніторів, інші комплектуючі, мобільний телефон, телевізор та сейф.Зазначені слідчі дії проведено у межах досудового розслідування в кримінальному провадженні, що розслідується слідчими слідчого відділу Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області за ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом незаконного зайняття гральним бізнесом.За процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури проводяться необхідні та можливі слідчі дії, а також вживаються заходи для встановлення організаторів та інших осіб, причетних до протиправної діяльності.Прес-служба прокуратури Рівненської області.