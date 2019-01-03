Рівне:

В Управлінні житлово-комунального господарства Рівного - фінансових порушень на понад 800 тисяч гривень

Рівненська область 11-січ, 2019, 10:479 prov 0
Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області провело ревізію фінансово-господарської діяльності Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради і виявило фінансових порушень, що призвели до втрат ресурсів, на загальну суму 862,75 тис. грн. Контролем охоплено період з 01.03.2016 по 30.09.2018.
Найбільше порушення, яке зафіксували ревізори, - завищення вартості приготування асфальтобетонної суміші на виконання робіт з поточного та капітального ремонту вулиць, прибудинкових територій, проїздів до будинків, пішохідних доріжок та реконструкції перехрестя та скверу, що призвело до завданих міському бюджету збитків майже на 480 тис. гривень.
Проведена ревізія виявила також факти завищення кількості зрізаних дерев КП «Рівненський міський трест зеленого господарства», з яким укладено угоду на виконання робіт з прибирання та утримання у належному санітарному стані зелених зон та зон відпочинку в м. Рівне. Як наслідок, міському бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на 208,7 тис. гривень.
Окрім того, ревізори виявили низку інших порушень, пов’язаних із капітальним ремонтом житлових будинків та облаштуванням прибудинкових територій тощо.
Станом на сьогодні, всі виявлені ревізорами фінансові порушення на загальну суму 862,75 тис.грн, повністю відшкодовано.
Про результати контрольного заходу буде поінформовано орган управління – виконавчий комітет Рівненської міської ради, Рівненську місцеву прокуратуру, УСБУ в Рівненській області.
Прес-служба
Управління Західного офісу
Держаудитслужби
в Рівненській області.

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