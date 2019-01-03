Как подготовится к тестам по информатике?

Информатика считается одним из самых непростых предметов в школе. Тем более, сдавать ее на экзамене ОГЭ. Существует огромное количество вариантов подготовки к данному экзамену. В этой подборке представлены несколько способов, при помощи которых можно отлично подготовится к экзамену, и сдать его самый высокий балл.
1. Занятия с репетитором.
Чтобы хорошо подготовиться к экзамену, можно нанять репетитора для этих целей. Он сможет понятным языком объяснить трудные для понимания темы, а также расскажет о новом, неизученном материале по информатике. Однако стоимость такого варианта довольно велика, и не каждый сможет себе его позволить.
2. Платные занятия в группе.
Платные курсы по подготовке к ОГЭ по информатике также могут значительно улучшить ситуации в плане подготовки учащегося к данному экзамену. Если проблем с деньгами нет, то такой вариант вполне подойдет. Кроме того, занятия в группе помогут ученикам не только помогать друг другу в своей цели, но и смогут развить у ребенка коммуникативные навыки, что очень пригодится ему в будущем.
3. Факультативы в школе.
Дополнительные занятия в школе или факультативы также окажут огромную помощь в таком деле, как подготовка к ОГЭ по информатике. Доминирующий плюс данных занятий в том, что они бесплатны. Кабинет оформлен согласно требованиям, есть плакаты по информатике. Также важно то, что уже знакомый ребенку учитель сможет намного лучше объяснить все, что непонятно ученику. Такой вариант скорее всего подойдет всем учащимся.
4. Решение вариантов ОГЭ по информатике самостоятельно.