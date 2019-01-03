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Загородный участок и грунтовые воды

Порадниця 11-січ, 2019, 11:509 prov 0
Некоторые загородные постройки, особенно те, что возведены на глинистых или черноземных грунтах, плохо пропускающих влагу, подвержены подтоплениям. Для успешной борьбы с этим нежелательным явлением служит система подземных дренажных трубопроводов.
Во время интенсивного снеготаяния, осенних ливней, вода подолгу остается на поверхности земли. Грунт долго остается мокрым и непригодным для посадки цветов и растений. Погреба и подвальные помещения, значительную часть времени остаются сырыми, покрываются плесенью и грибком. Разрушаются садовые дорожки, болеют и гибнут кусты и деревья. Защитить свои владения, посадки, благоустройство и здания от подтопления, поможет комбинированная система водоотведения. Для осушения грунта нужен дренажные трубопровод, насос mir-nasosov.com.ua/primenenie-nasosov/drenazhnye-nasosy а с отведением дождевой воды справится ливневая канализация.
Дренаж выполняется из полиэтиленовых труб с перфорацией, уложенных в траншеях на проектной глубине с заданным уклоном. Грунтовые воды через перфорацию проникают внутрь трубопровода и самотеком отводятся в колодец. Наиболее часто используются полиэтиленовые гофрированные трубы, сечением 110 миллиметров. Специальные поперечные прорези поверхности труб располагаются между выступами гофры, чтобы предотвратить их заиливание. С той же целью выпускают трубы, покрытые геотекстилем, или обернутые полотном на основе кокосовых волокон. Чтобы уменьшить объем земляных работ, дренаж и ливневку монтируют в общей траншее. После уплотнения грунта, на дно траншеи засыпают слой щебня и песка, толщиной десять сантиметров. Трубы выравнивают с уклоном в пять миллиметров на один метр трубопровода.
Для защиты от подтопления подвалов и погребов, глубина укладки труб должна превышать глубину заложения фундамента. Повороты выполняют гибкими патрубками, ответвления – жесткими. Прямые участки трубопроводов соединяют муфтами. По окончании монтажа, трубопроводы засыпают щебнем, фракции 16 миллиметров. Перед засыпкой, щебень необходимо промыть. Сверху укладывается геотекстиль и засыпается слоем песка. Траншеи трубопроводов, проложенных возле фундаментов, засыпаются водопропускающим составом до верха.
В состав системы водоотведения входят смотровые, откачивающие и водоприемные колодцы. С помощью смотровых колодцев выполняют осмотр, техническое обслуживание и чистку труб, путем пролива ее водой. Колодцы выполняют из сборного и монолитного бетона. Крышки колодцев могут быть полимерными или изготавливаваться из чугуна. Откачивающие колодцы оборудуются насосами для удаления воды. Для устройства водоприемных колодцев выбираются самые низкие участки территории. Водоприемник накапливает отведенную влагу, которую можно использовать для различных нужд.
Правильно и качественно смонтированная система водоотведения, способна бесперебойно функционировать десятки лет.
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