Операція «Акциз – 2018» та «Рубіж-2018» триває

Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області спільно із працівниками Корецького відділу поліції Костопільського ВП ГУНП в Рівненської області в рамках операції «Акциз-2018» та «Рубіж-2018», проведено відпрацювання отриманої інформації щодо законності перебування на території України автомобіля VOLVO.При перевірці документів у водія автомобіля Volvo V40 встановлено, що у вищевказаному автомобілі свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу містить ознаки підробки.За результатами подальшої перевірки з’ясовано, що вищевказаний автомобіль Volvo V40 ввезений на митну територію України громадянином Республіки Молдова в режимі тимчасового ввезення до 1-го року та в установлені ст.95 Митного кодексу України строки не вивезений за межі України, а переданий незаконно у користування іншій особі.Транспортний засіб орієнтовною вартістю 200 тис. грн. вилучено до вирішення по суті та доставлено на арешт майданчик.Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності громадянина України, який керував транспортним засобом, та громадянина Республіки Молдова за ст.ст. 470 та 485 Митного кодексу України.ГУ ДФС у Рівненській області .