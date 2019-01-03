Мотошлемы HJC 2019: чем удивит бренд в новом году?

Южнокорейский производитель мотоэкипировки HJC на мировом рынке зарекомендовал себя как надежный бренд с адекватной ценовой политикой. Благодаря тому, что разработчики используют прогрессивные технологии и материалы, каждый райдер может позволить купить шлем HJC и чувствовать себя защищенно и комфортно. Предлагаем небольшой обзор самых ожидаемых новинок мотошлемов 2019 года для ежедневных покатушек по городу, внедорожных экстрим-ралли и спорттуризма.
Стильные интегралы HJC i70 и HJC C70
Обновленный HJC i70 будет легче, компактней и прочнее. В эту модель внедрен надежный механизм блокировки визора, предусмотрены карманы для коммуникатора и отсек для очков. Визор обладает отличными солнцезащитными свойствами, гарантирует пилоту широкий угол обзора. В продажу поступят детские и взрослые размеры (до XXL) в большом ассортименте расцветок, начиная от ярких неоновых, заканчивая сдержанными монохромными.
Функционально проще выйдет модель HJC C70. Пластиковый шлем будет легким и удобным, скорлупа анонсируется в двух размерах. Съемная подкладка с антибактериальной пропиткой предотвратит появление неприятного запаха, а солнцезащитный визор будет способствовать комфортным поездкам при любой погоде. Флип-ап версией этой модели стал недорогой трансформер HJC C90. Он гармонично сочетает в себе функции интеграла и комфорт полулицевика, а монохромная черная расцветка делает его визуально богаче и презентабельней.
Новый внедорожник HJC i50
Мотошлем HJC i50 разработан для отважных гонщиков эндуро с использованием последних технологий безопасности (Sliding Layer Impact Distribution). Отличается увеличенной зоной подбородка и широким визором, обеспечивающим больший угол обзора. Это очень важно для спортсменов мотокросса, так как внедорожная езда всегда непредсказуема, райдеру важно иметь широкий обзор местности. Еще одно достоинство этой модели – хорошая система вентиляции. Грамотное расположение вентиляционных каналов позволяет эффективно отводить теплый воздух из визора и обеспечивать быстрое поступление свежего воздуха из вне.
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