История бадминтона

Бадминтон можно смело назвать одной из самых древних игр, ведь её аналог появился ещё до нашей эры в Древней Греции. Со временем она стала распространяться по всему земному шару и стремительно набирать популярность.
Изначально игра лишь издалека напоминала современный бадминтон: люди перекидывали воланчик через сетку, используя при этом руки и ноги. И только лишь в 14 веке в Японии было изобретено то, без чего мы не можем представить себе эту игру сейчас - ракетки. Конечно, они имели несколько иной вид, но со временем, благодаря новым технологиям и усовершенствованиям, они приняли нынешний вид.
Тем временем бадминтон начал распространяться по средневековой Европе: всё больше людей в Англии, Швеции, Франции увлекались этим занятием. Причём стоит отметить, что бадминтон считался не видом спорта, а развлечением, в основном, для высших слоёв населения. Какие ракетки выбирали для игры в бадминтон смотрите тут.
Первая партия бадминтона, каким мы его себе представляем, была сыграна в 1873 году в Великобритании на территории усадьбы Бадминтон-Хаус, в честь которой, как нетрудно догадаться, была названа эта игра. Владел этой землёй Чарльз Сомерсет, который и привёз на родину необходимый инвентарь, а также соорудил первую специализированную площадку для игры. К 1905 году были приняты и одобрены единые правила для игры с воланчиком, причем в этом же году началось ежегодное первенство Великобритании по бадминтону.
Необходимо было объединить людей, занимающихся этим видом спорта по всему миру, поэтому в 1934 году была основана Международной федерация бадминтона. Сначала в её состав входило всего 9 государств, преимущественно европейских, но на сегодняшний день насчитывается уже около полутораста стран-участниц, и это не предел, так как с каждым годом их число становится только больше. И уже в 1922 году бадминтон сделали одной из дисциплин Олимпийских игр. Соревнования проходят как между двумя игроками, так и в парах. Если смотреть статистику Олимпиады, то, как правило, большое количество победителей являются представителями азиатских стран, хотя, в последнее время, уровень подготовки европейских спортсменов в этой дисциплине возрос, и они уже вполне могут стать серьёзными соперниками на пути за золото.
Почему же эта игра так популярна по всему земному шару? Во-первых, бадминтон имеет довольно простые для изучения правила и не требует покупки дорогостоящего инвентаря. А во-вторых, заниматься этим видом спорта можно в любом возрасте, не имя при этом специальной спортивной подготовки, что делает бадминтон не только интересным видом спорта, но и отличным развлечением на свежем воздухе.