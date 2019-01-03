Рівне:

Кожаная мебель

Спільна 21-січ, 2019, 13:059 prov 0
Без мягкой мебели наши дома не были бы столь уютными и гостеприимными. Жизнь бы казалось на более аскетичной и суровой.
Не было бы места в доме или офисе, где можно расслабиться, почитать книгу, послушать музыку. А все потому, что каждый диван, каждое кресло становится для нас со временем большим, чем просто мягкая мебель.
Они становятся символами домашнего уюта и теплоты. И нам хочется, чтобы наши очаги уюта были мягкими и яркими очень долгое время, чтобы их было легко чистить. Выездная чистка мягкой и кожаной мебели http://www.q-klining.kiev.ua/ поможет вам содержать ее в наилучшем виде.
На самом деле, выбор мебели, которая подходит под ваши запросы, очевиден. Другое дело, хватит ли у вас средств, на приобретение такой мебели? Вы, наверное, уже догадались, что речь идет о кожаной мебели.
Итак, кожаная мебель называется таковой, потому что отделана натуральной кожей. Правда, назвать ее натуральной можно лишь по причине ее происхождения.
От ее натуральных свойств не остается ни следа после многочисленных химических обработок. Кожа приобретает свойства, которые вовсе не свойственны. При этом нередко используются химические вещества, которые нельзя считать безопасными для здоровья.
Хотя сегодня эта практика уходит в прошлое, и все большое производителей возрождают практику предков, используя растительные дубильные вещества.
На этом пожалуй недостатки кожаной мебели заканчиваются. В остальном у нее сплошные достоинства: легкая чистка, сохранение внешнего вида в течение длительного срока и т.д.
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