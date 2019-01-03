Выбор дивана для маленькой квартиры

Очень часто перед владельцами малогабаритных квартир стоит на первый взгляд неразрешимая проблема — разместить в небольшой комнате диван, да такой, чтобы он мог раскладываться в двухспальную кровать. Варианты типа «книжки», «дельфина» и прочие не подходят, потому что не устраивает их длина в 2 метра и более. Вот тогда взор хозяев обращается на трансформируемые компактные диваны, называемые в народе «аккордеонами». Имея в сложенном виде небольшие размеры в длину, такой диван способен за доли минуты превращаться в полноценную широкую кровать для двоих. Единственное, что надо предусмотреть, чтобы было достаточно пространства впереди дивана для выдвигающейся части его конструкции.
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Механизм трансформации диванов типа «аккордеон» весьма прост, что обеспечивает легкость раскладывания и надежность работы в течение всего срока эксплуатации. Кроме того, преимуществами таких диванов являются наличие доступного ящика для постельных принадлежностей и ровная поверхность в разложенном состоянии. При ширине дивана в 140 см на нем комфортно разместятся два человека средней комплекции. Экономия места по сравнению с другими конструкциями — 60-80 см, а это очень ощутимо в небольшой комнате. Диваны этого типа могут быть и меньшей ширины: для одного человека или для ребенка.
Пожалуй альтернативой диванам-аккордеонам могут быть выкатные модели, но это очень близкая к «аккордеонам» конструкция, которая более сложна и не так легка в использовании. У нее полностью выкатывается низ дивана, а освободившееся пространство заполняется съемными подушками. Впрочем, такие диваны тоже стоит оценить владельцам малогабаритного жилья.