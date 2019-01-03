Рівне:

Выбор дивана для маленькой квартиры

Тетасе 21-січ, 2019, 18:289 prov 4
Очень часто перед владельцами малогабаритных квартир стоит на первый взгляд неразрешимая проблема — разместить в небольшой комнате диван, да такой, чтобы он мог раскладываться в двухспальную кровать. Варианты типа «книжки», «дельфина» и прочие не подходят, потому что не устраивает их длина в 2 метра и более. Вот тогда взор хозяев обращается на трансформируемые компактные диваны, называемые в народе «аккордеонами». Имея в сложенном виде небольшие размеры в длину, такой диван способен за доли минуты превращаться в полноценную широкую кровать для двоих. Единственное, что надо предусмотреть, чтобы было достаточно пространства впереди дивана для выдвигающейся части его конструкции.
большой выбор диванов разных видов и размеров можно найти тут: https://divani-kiev.com.ua/.
Механизм трансформации диванов типа «аккордеон» весьма прост, что обеспечивает легкость раскладывания и надежность работы в течение всего срока эксплуатации. Кроме того, преимуществами таких диванов являются наличие доступного ящика для постельных принадлежностей и ровная поверхность в разложенном состоянии. При ширине дивана в 140 см на нем комфортно разместятся два человека средней комплекции. Экономия места по сравнению с другими конструкциями — 60-80 см, а это очень ощутимо в небольшой комнате. Диваны этого типа могут быть и меньшей ширины: для одного человека или для ребенка.
Пожалуй альтернативой диванам-аккордеонам могут быть выкатные модели, но это очень близкая к «аккордеонам» конструкция, которая более сложна и не так легка в использовании. У нее полностью выкатывается низ дивана, а освободившееся пространство заполняется съемными подушками. Впрочем, такие диваны тоже стоит оценить владельцам малогабаритного жилья.
Похожие новости
Популярность полиграфической рекламы среди успешных бизнесменов
Тетасе

Популярность полиграфической рекламы среди успешных бизнесменов

Диваны для ресторанов и кафе
Тетасе

Диваны для ресторанов и кафе

4 способа стать владельцем новой квартиры
Тетасе

4 способа стать владельцем новой квартиры

Идеальная гостиная с ATMOSPHERE DESIGN GROUP
Тетасе

Идеальная гостиная с ATMOSPHERE DESIGN GROUP

Двуспальная кровать
Тетасе

Двуспальная кровать

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Січень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Вгору