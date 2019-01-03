Я ХУДОЖНИК! Я ТАК БАЧУ

Місце: клубне кафе галереї європейського живопису «Євро-Арт» - Рівне, проспект Миру, 4.Організатор: арт-група галереї європейського живопису «Євро-Арт», керівник дитячої арт-студії Анна Вітрук.Виставка експонується у рамках широкомасштабного проекту «Євро-Арт» для талановитих».Влаштування зітних виставок учнів Арт-студії у стінах нашого клубного кафе – це уже добра традиція, не просто своєрідний творчий підсумок, а справжній момент усвідомлення кожною дитиною себе творчою особистістю і відчуття відповідальності за створене.В експозиції представлено майже 130 неймовірно щирих, творчих робіт, виконаних протягом останнього року на різноманітну тематику, написаних дітьми віком від 4 до 19 років у різних техніках і матеріалах (олійні фарби, гуаш, акварель, прості і кольорові олівці, пластилінографія, техніка сухого пензлика тощо).Представлені роботи приваблюють особливою енергетикою, щирістю і безпосередністю сприйняття, яскравими художніми образами та особливим внутрішнім теплим світлом. Маленькі автори вражають своєю креативністю та недитячим професійним виконанням.Виставка триватиме по 17 лютого 2019 року.Пізнавайте мистецтво з насолодою разом з «Євро-Арт»!