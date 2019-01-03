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У Рівному розпочала роботу позачергова 24 сесія обласної ради

Головна, Рівненська область 23-січ, 2019, 13:249 prov 56
Позачергову 24-у сесію обласної ради розпочали хвилиною мовчання
Розпочалося пленарне засідання позачергової 24-ї сесії обласної ради сьомого скликання. На даний час зареєструвалися 47 депутатів з 64. Відкрив сесію голова ради Олександр Данильчук.
У Рівному розпочала роботу позачергова 24 сесія обласної ради

Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, голова ради нагадав присутнім, що п’ять років тому 23 січня на Європейські площі в Києві відбувалися події, які в подальшому отримають назву «Криваве водохреща». У ці дні загинули перші Герої Небесної сотні Сергій Нігоян, Михайло Жизневський та Юрій Вербицький. Голова обласної ради вніс пропозицію вшанувати хвилиною мовчання усіх героїв Небесної Сотні, а також тих, хто загинув від час військових дій на Сході України.
Після цього Олександр Данильчук вручив посвідчення новим депутатам обласної ради Михайлу Прядуну та Миколі Марчуку, які прийшли в раду замість Володимира Ковальчука та Андрія Сайчука.
Щодо порядку денного, то його доповнили двома питаннями. Заступник голови обласної ради Олексій Бучинський вніс пропозицію підтримати клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України першого заступника начальника управління Держпраці у Рівненській області Миколу Носа – з нагоди 60-річчя.
Депутати внесли до порядку денного і пропозицію Валентина Кроки розглянути звернення до вірян та священнослужителів Рівненщини щодо переходу в єдину помісну Православну Церкву України.
Загалом же, у порядку денному позачергової сесії депутати розглядатимуть зміни до обласного бюджету на поточний рік. Крім того, на розгляд винесені проекти рішень щодо погодження надання надр у користування. Зокрема, товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕРАБУТ КОМПАНІ» з метою видобування базальтів Великомидського родовища, яке знаходиться у Костопільському районі. А також - Державному підприємству «Бурштин України» з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки бурштину на ділянці надр у 49 квадраті Цепцевицького лісництва ДП «Володимирецьке лісове господарство».
Два останні питання перед початком сесії розглянули депутати профільної комісії обласної ради з питань екології, природокористування, охорони навколишнього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
Прес служба обласної ради.
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