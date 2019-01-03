Судитимуть 3 членів організованої злочинної групи, які перемістили з-за кордону прекурсори на суму близько 2 млн грн

Рівненська область, Кримінал 25-січ, 2019, 11:529 prov 3

За результатами здійснення прокуратурою Рівненської області ефективного процесуального керівництва у кримінальному провадженні скеровано до суду обвинувальний акт щодо 3 учасників організованої злочинної групи, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ст. 305, 306, 311 КК України (контрабанда прекурсорів, незаконне їх придбання, зберігання, перевезення чи пересилання, а також використання коштів, здобутих від незаконного обігу зазначених речовин).

Крім того організатор злочинної групи відповідатиме ще й за незаконне зберігання зброї та бойових припасів (ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 КК).

Встановлено, що злочинну групу у вересні 2018 року створив та очолив з метою отримання незаконних доходів на постійній основі 41-річний житель Черкаської області, до складу якої залучив ще 2 учасників – жителів Волині. Спільники налагодили канал систематичного незаконного переправлення з-за кордону прекурсорів, обіг яких в Україні обмежено. У злочинній схемі було розподілено чітку роль кожного учасника угруповання. Останні згідно із розподілом функцій незаконно придбавали медичні пігулки із вмістом псевдоефедрину на території Республіки Польща, переправляли їх в Україну поза митним контролем, зберігали з метою збуту, підшуковували потенційних покупців, а також вживали заходи маскування протиправних операцій.

Працівниками органів безпеки діяльність організованої злочинної групи була ліквідована, а її учасники – затримані у березні 2018 року під час переправлення ними автомобілем через митний пост «Ягодин» Волинської митниці в нашу країну майже 34 тисяч псевдоефедриновмісних пігулок, які останні приховали серед особистих речей.

Всього ж за увесь період протиправної діяльності організованої злочинної групи її учасники перемістили з-за кордону майже 200 тисяч псевдоефедриновмісних пігулок загальною вартістю близько 2 млн гривень.

На даний час організатор злочинної групи утримується під вартою, стосовно інших двох спільників судом застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов’язання.

Обвинувальний акт по суті розглядатиме Рівненський міський, який визначить покарання для обвинувачених.

Довідково: за вчинення інкримінованих злочинів передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.