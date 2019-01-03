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Після азовської резолюції ПАРЄ зробила "контрольний" в Росію - Ар'єв

Україна і світ 25-січ, 2019, 12:089 prov 0
Парламентська Асамблея Ради Європи у четвер, 24 січня, проголосувала річний звіт моніторингового комітету, що містить вимогу до Росії виконати всі резолюції ПАРЄ стосовно військової агресії проти України, звільнити захоплені у Керченській протоці кораблі і екіпаж, припинити перешкоджати вільному судноплавству. Про це написав голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ввечері ПАРЄ зробила контрольний в Росію: проголосувала ще одну доповідь - річний звіт моніторингового комітетe. Вимоги: виконати всі резолюції Асамблеї відносно військової агресії проти України, повторення вимоги (вдруге за день) звільнити захоплені в Керченській протоці кораблі і екіпаж і припинити перешкоджати вільному судноплавству", - написав Ар’єв.
За його словами, ПАРЄ засудила відсутність прогресу у питанні звільнення українців, незаконно утримуваних на території РФ, незаконно анексованого Криму та окупованого Донбасу і висловила в цьому контексті потужну підтримку суверенітету і територіальній цілісності України.
"Я не пам‘ятаю, щоб на ту саму тему ПАРЄ однаково висловлювалась двічі протягом частини сесії. А тут двічі за день!" - написав він.
Як повідомляв УНН, ПАРЄ 24 січня підтримала резолюцію "Ескалація напруженості навколо Азовського моря і Керченської протоки та загрози європейській безпеці", яка вимагає від РФ негайно звільнити українських військовослужбовців, забезпечити свободу проходу в Азовському морі і Керченській протоці та утримуватися від насильства.
Джерело: УНН
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