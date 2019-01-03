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На Хмельниччині діти масово отруїлися в дитсадку

Хмельницька область 27-січ, 2019, 12:029 prov 71
Як повідомляє ГУ Держспоживслужби в Хмельницькій області у м. Нетішин зареєстровано спалах харчової токсикоінфекції.
Станом на 25.01.2019р до лікарів педіатрів КНП НМП «Центр ПМСД» звернулося 8 хворих дітей з однієї групи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №5 «Теремок», м.Нетішин. Попередній діагноз– «харчова токсикоінфекція?».
До виникнення спалаху могло б призвести порушення законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.
Спеціалісти державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, а також відділу безпечності харчових продуктів Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області здійснюють позапланову перевірку дошкільного навчального закладу, з’ясовують причини та умови, що могли призвести до виникнення та поширення інфекційного захворювання в ДНЗ №5 «Теремок».
За фактом виникнення спалаху направлено матеріали в правоохоронні органи.
Обставини виникнення спалаху з’ясовуються.
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