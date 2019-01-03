На Хмельниччині знову отруєння

У ДНЗ "Теремок" м. Нетішин Хмельницької області зареєстровано спалах, за попередньої інформацією, харчової токсикоінфекції. Як повідомляє ГУ Держспоживслужби в Хмельницькій області, станом на 25 січня до лікарів звернулося 8 хворих дітей з однієї групи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №5 "Теремок" м. Нетішин. Про це повідомляє 5 канал..
"До виникнення спалаху могло б призвести порушення законодавства у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення та у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що спеціалісти державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, а також відділу безпечності харчових продуктів ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області здійснюють позапланову перевірку дошкільного навчального закладу, з’ясовують причини та умови, що могли призвести до виникнення та поширення інфекційного захворювання.
За фактом виникнення спалаху направлено матеріали в правоохоронні органи. Обставини виникнення спалаху з'ясовуються.
Нагадаємо, у жовтні 2018 року в Нетішині Хмельницької області внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції у дошкільному навчальному закладі № 6 "Райдуга" захворіли 56 осіб, з них 44 - діти. Тоді підозрювали сальмонельоз.