Поршневые компрессоры, их классификация

Компрессоры поршневого типа — «пионер» промышленного компрессорного оборудования. Это агрегаты объемного действия. Работают они по принципу сжатия рабочей субстанции поршнями и позволяют получать на выходе давление в разных объемах. Они незаменимы при сжатии агрессивных составов, при пыльных территориальных условиях, при изменчивых климатических условиях. Поршневые компрессоры от компании Dalgakiran являются востребованным промышленным оборудованием. Они используются для сжатия масел, хладагентов и прочих газо- и не газообразных субстанций.
Элементы конструкции
Рабочая емкость цилиндрической формы.
Крышка.
Входной (всасывающий) клапан.
Выходной (нагнетательный) клапан.
Поршень.
Виды
Поршневые компрессорные агрегаты бывают одноцилиндровыми и многоцилиндровыми. От этого зависит производительность агрегата и максимальное значение конечного давления. Различаются они и типами привода. В случае, когда приводной вал соединен с выходным валом двигателя посредством муфты, компрессор классифицируется как коаксиальный или с прямым приводом. Он работает в экономном режиме потребления электроэнергии, имеет высокий к.п.д. и малый уровень шума. Аксиальный тип подразумевает ременную передачу при соединении приводного вала с двигателем. Он характеризуется динамическими пусковыми нагрузками из-за проскальзывания ременного соединения.
Количество ступеней сжатия в поршневом компрессоре имеет два варианта: одно- и двухступенчатые. Второй вариант — это агрегаты высокого давления. Конфигурация размещения цилиндров на одной прямой линии называется однорядной. Но возможно расположение рабочих емкостей в виде V либо W, соответственно V-образная и W-образная конфигурация. Поршневые компрессоры могут обеспечиваться реверсным устройством, но таковое присутствует не во всех моделях.
Принцип действия
Нужные параметры давления воздуха в поршневом компрессоре задаются поступательно-возвратными перемещениями поршня при взаимодействии коленчатого вала и кривошипно-шатунного механизма либо эксцентрика (в моделях малой мощности). Сущность деятельности таких устройств заключается в сжатии воздуха после его вакуумного засасывания в цилиндр поршнем.
Поршень приводится в движение приводом, связанным с электродвигателем или ДВС. Опускаясь, поршень сжимает газ, втянутый в цилиндр через впускной клапан. В момент достижения давлением заданного значения срабатывает на открытие пружина выпускного клапана. Сжатая рабочая среда впускается в нагнетательную магистраль либо в накопитель (ресивер). Данный конструктивный узел гарантирует неизменность давления, исключение пульсирующих всплесков потоков воздуха.