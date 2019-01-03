Рівне:

В Рівному відбулася футбольна зустріч між командами Збройних Сил України та Великої Британії

Спорт 28-січ, 2019, 16:009 prov 51
Цими вихідними в одному із спорткомплексів міста Рівне відбувся товариський матч між футбольними командами військових підрозділів двох країн.
Захід, ініційований українською стороною, відбувся з метою посилення співпраці між підрозділами Збройних Сил України та Великої Британії, що беруть участь у навчально-тренувальній операції «Орбітал».
В Рівному відбулася футбольна зустріч між командами Збройних Сил України та Великої Британії

Головний суддя матчу нагадав правила гри у футзал (міні-футбол), який сьогодні грають як в Україні, так і в усьому світі. Після чого почергово пролунали гімни країн-учасниць. Згодом усі охочі оплесками й вигуками підтримки супроводжували спортивні баталії впродовж двох таймів по двадцять хвилин кожен.
«Важливо не тільки обмінюватись з іноземними колегами досвідом володіння зброєю, знанням тактики чи військової топографії, а й організації дозвілля. Приклад командира в усіх аспектах життя підлеглих відіграє у нас важливу роль. Саме тому сьогодні я – капітан нашої команди, – наголосив офіцер», - зазначивкомандир підрозділу однієї з військових частин оперативного командування «Захід» ЗСУ підполковник Роман Поліщук.
За матеріалами підполковника, представника інформаційного агенства МОУ Віктора Шубца.
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