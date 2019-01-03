Іменні стипендії Верховної Ради України призначили трьом науковцям з Рівненщини

Рівненська область 28-січ, 2019, 16:049 prov 53

Днями набрала чинності Постанова ВРУ «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених». Згідно з документом, від 1 січня 2019 року троє науковців вищих навчальних закладів Рівненщини отримуватимуть іменні стипендії Верховної Ради України у розмірі 2 тисячі гривень щомісяця.

Зокрема, стипендію призначили доктору економічних наук, професору кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія» Марині Аверкиній.

Стипендії Верховної Ради України також отримуватимуть двоє науковців Національного університету водного господарства та природокористування. Це доктор технічних наук, професор кафедри Святослав Василець та доктор економічних наук, доцент кафедри Ольга Осадча.

Іменні стипендії ВРУ призначаються за поданням Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Цьогоріч такі виплати отримуватимуть 30 науковців з різних вишів України.

