На Рівненщині відбулися змагання з важкої атлетики

У Костополі нещодавно відбулися змагання з важкої атлетики спортивно-масового фестивалю ветеранів фізичної культури і спорту Рівненської області. Змагання ветеранів проходили в рамках чемпіонату Рівненської області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років.Крім того, під час спортивного фестивалю відбувся відбір учасників та формування їх у команди для участі у VIII літніх Всеукраїнських іграх ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки у 2019 році.Переможцями серед чоловіків у віковій групі 30-39 років у різних вагових категоріях стали Валерій Шишкін, Сергій Манько, Олег Буян та Анатолій Шолудько.У віковій групі 40-49 років не було рівних Сергію Пашку та Андрію Нашорі. Серед жінок у віковій групі 30-39 років найкращими були Аліна Борисенко, Яніна Стовба та Мирослава Луканіна. Ніна Пашкевич та Людмила Гузовата стали тріумфаторами у віковій групі 40-49 років.Організував захід управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, федерація важкої атлетики Рівненщини, комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради та Відділення НОК України в Рівненській області.Переможці та призери змагань були нагороджені дипломами від КЗ «ОЦФЗН «Спорт для всіх». Відділення НОК України в Рівненській області вручило ветеранам призи.