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Прокуратура оскаржила вирок стосовно екс-посадовця Рівненської обласної державної адміністрації

Рівненська область 30-січ, 2019, 12:549 prov 0
Прокуратурою Рівненської області 28.01.2019 внесено апеляційну скаргу на вирок Дубенського міськрайонного суду, яким екс-посадовця Рівненської обласної державної адміністрації, що обвинувачувався у корупційному злочині, засуджено за вчинення закінченого замаху на заволодіння коштами шляхом зловживання довірою, що завдало шкоди потерпілому (злочин, що передбачений ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України) та водночас виправдано за обвинуваченням, передбаченим ч. 3 ст. 368 КК України.
Згідно із матеріалами досудового розслідування та обвинувальним актом посадовець обвинувачувався у одержанні неправомірної вигоди у сумі 11 тис. дол. США, поєднаної із вимаганням, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Прокуратура області відстоюватиме у Рівненському апеляційному суді позицію щодо скасування рішення суду першої інстанції, визнання обвинуваченого винним у вчиненні корупційного кримінального правопорушення та притягнення до встановленої законом відповідальності.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
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