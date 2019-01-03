Прокуратура оскаржила вирок стосовно екс-посадовця Рівненської обласної державної адміністрації

Рівненська область 30-січ, 2019, 12:549 prov 0

Прокуратурою Рівненської області 28.01.2019 внесено апеляційну скаргу на вирок Дубенського міськрайонного суду, яким екс-посадовця Рівненської обласної державної адміністрації, що обвинувачувався у корупційному злочині, засуджено за вчинення закінченого замаху на заволодіння коштами шляхом зловживання довірою, що завдало шкоди потерпілому (злочин, що передбачений ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України) та водночас виправдано за обвинуваченням, передбаченим ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно із матеріалами досудового розслідування та обвинувальним актом посадовець обвинувачувався у одержанні неправомірної вигоди у сумі 11 тис. дол. США, поєднаної із вимаганням, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Прокуратура області відстоюватиме у Рівненському апеляційному суді позицію щодо скасування рішення суду першої інстанції, визнання обвинуваченого винним у вчиненні корупційного кримінального правопорушення та притягнення до встановленої законом відповідальності.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.