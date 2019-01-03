У Рівному державні виконавці звільняють територію радіозаводу від вольєрів

На території Радіозаводу працюють державні виконавці.З метою виконання рішення суду, звільняють територію від незаконно встановлених вольєрів. Чимало пустих кліток вже зрізали.Це одне з рішень, прийнятих на нараді під керівництвом голови Рівненської ОДА Олексія Муляренка за участю обласної прокуратури, Фонду держмайна, ДФС, Нацполіції.По-друге, на об’єкті вже працює земельна інспекція, яка оцінює розмір збитків, завданих від розташування на території розплідника. Також комітет кредиторів прийняв рішення про забезпечення охорони майна заводу, корпусів і станків. Тож відтепер майно Радіозаводу буде пильнувати охоронна фірма.Нагадаємо, у свій час Рівненський радіотехнічний завод був одним із найбільших підприємств області, яке виконувало замовлення для військового сектора.До 2008 року контрольний пакет акцій заводу належав державі. Після приватизації власники не виконували інвестиційних зобов’язань, тому держава вимагала повернення підприємства. Власниками навмисно доведено завод до банкрутства. З того часу тягнуться судові справи щодо повернення його у власність держави.Прес служба РОДА.