Рівне:

У Рівному державні виконавці звільняють територію радіозаводу від вольєрів

Рівненська область 31-січ, 2019, 10:479 prov 0
На території Радіозаводу працюють державні виконавці.
З метою виконання рішення суду, звільняють територію від незаконно встановлених вольєрів. Чимало пустих кліток вже зрізали.
Це одне з рішень, прийнятих на нараді під керівництвом голови Рівненської ОДА Олексія Муляренка за участю обласної прокуратури, Фонду держмайна, ДФС, Нацполіції.
У Рівному державні виконавці звільняють територію радіозаводу від вольєрів

По-друге, на об’єкті вже працює земельна інспекція, яка оцінює розмір збитків, завданих від розташування на території розплідника. Також комітет кредиторів прийняв рішення про забезпечення охорони майна заводу, корпусів і станків. Тож відтепер майно Радіозаводу буде пильнувати охоронна фірма.
Нагадаємо, у свій час Рівненський радіотехнічний завод був одним із найбільших підприємств області, яке виконувало замовлення для військового сектора.
До 2008 року контрольний пакет акцій заводу належав державі. Після приватизації власники не виконували інвестиційних зобов’язань, тому держава вимагала повернення підприємства. Власниками навмисно доведено завод до банкрутства. З того часу тягнуться судові справи щодо повернення його у власність держави.
Прес служба РОДА.
Похожие новости
Щоб не залишити хворих на вулиці
Головна » Рівненська область

Щоб не залишити хворих на вулиці

На Рівненщині посадовці «Укрбурштину» розікрали держмайна на 7 млн грн
Головна » Рівненська область

На Рівненщині посадовці «Укрбурштину» розікрали держмайна на 7 млн грн

Прокуратура Рівненської області забезпечила фактичне повернення державі 2,8 ...
Головна » Рівненська область

Прокуратура Рівненської області забезпечила фактичне повернення державі 2,8 ...

За втручання прокуратури Рівненщини підприємство поверне державі 9,2 га ліс ...
Головна » Рівненська область

За втручання прокуратури Рівненщини підприємство поверне державі 9,2 га ліс ...

Завдяки прокуратурі попереджено незаконне стягнення з державного підприємст ...
Головна » Рівненська область

Завдяки прокуратурі попереджено незаконне стягнення з державного підприємст ...

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Січень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Вгору