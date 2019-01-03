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СБУ затримала на хабарі начальника управління Держеконагляду Житомирщини

Житомирська область 31-січ, 2019, 10:509 prov 0
Співробітники СБ України викрили на хабарі начальника управління Державного екологічного нагляду у Житомирській області.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від представника одного із садівничих кооперативів регіону передати йому у постійне користування чотири земельні ділянки мінімальною вартістю сто двадцять тисяч гривень. За це чиновник обіцяв не проводити перевірок та не накладати штраф за фактами несанкціонованих порубок лісу на території кооперативу невстановленими особами.
СБУ затримала на хабарі начальника управління Держеконагляду Житомирщини

Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після передачі документів про вступ до кооперативу та прав на користування земельними ділянками з можливістю подальшої їх приватизації.
У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Операція з викриття протиправних дій посадовця проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури.
Прес-центр СБ України.
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