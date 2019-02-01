Что такое кварц-виниловое покрытие и в чем состоят его преимущества?

Сегодня в магазинах напольных покрытий неискушенный покупатель может просто растеряться из-за обилия предлагаемых вариантов. Рынок отделочных материалов стал очень насыщенным благодаря развитию производственных технологий. Особенно часто инновации внедряются при использовании полимерных материалов. При этом современные полимеры не являются дешевыми и опасными заменителями натуральных древесины или камня. Они давно приобрели заслуженный статус качественных и долговечных напольных покрытий. Но не всегда люди знают, что представляет собой тот или иной искусственный материал. Например, кварц виниловое покрытие уже достаточно популярно, но из-за недостаточной осведомленности многие покупатели отдают предпочтение уже традиционному ламинату или даже линолеуму. Что же представляет собой напольный винил?
Главные особенности и преимущества виниловых полов
Это покрытие называется кварц-виниловым из-за того, что его основная внутренняя прослойка создается из поливинилхлорида с примесями кварцевых, песчаных частичек. Этот слой обеспечивает плотность, упругость, прочность листов. Другие составляющие части этой многослойной структуры тоже отвечают за отдельные функционально-эксплуатационные характеристики (прочность к механическим повреждениям, устойчивость к деформациям, красивый внешний вид и т.д.) Спрос на виниловые полы постоянно растет из-за того, что такие листы-панели, сочленяемые с помощью специальных замковых соединений, обеспечивают следующие преимущества:
отличный внешний вид в разных дизайнерских решениях (от имитации натуральных отделочных материалов до использования самых разных ярких, насыщенных, глубоких цветовых тональностей, а также поверхностных текстур);
высокий уровень прочности и существенная долговечность (часто гарантия от производителя на такие модульные листы достигает 20-25 лет);
влагостойкость (ПВХ не пропускает воду и не деформируется из-за увлажнения, поэтому такие полы могут настилаться даже в ванных комнатах, саунах, возле бассейнов);
простота монтажа и обслуживания (после выравнивания, подготовки половой базы и укладки требуемой подложки остается только ровно размещать панельные листы, соединяя их с помощью обычных защелкивающихся замков).
При этом винил не только влагостоек, но и не портится из-за воздействия высоких температур. Такое покрытие отлично подходит для создания "теплых полов".
Купить недорого качественные напольные покрытия в Харькове
Часто цена на виниловые покрытия завышается из-за неоправданных торговых наценок. Чтобы избежать их, важно найти в своем городе ответственного и добросовестного продавца. В Харькове такой компанией является Parketiko.
Здесь можно приобрести не только винил, но и купить ламинат дешево, выбрать качественную паркетную доску. Кроме того, магазин специализируется на инструментах, аксессуарах, химических составах, используемых при работе с разными напольными покрытиями.