«Я тобі цього не простю»: на Рівненщині редакторка газети звернулася в поліцію через дзвінок, який розцінює як погрозу

Редакторка Зарічненської районної газети «Полісся» (Рівненська область) Тамара Алексіюк звернулася в поліцію через телефонний дзвінок директора ДП «Зарічненський лісгосп» Сергія Киркевича.Фото з особистої фейсбук-сторінки Сергія Киркевича та газети «Полісся»4-го лютого редакторка Зарічненської районної газети «Полісся» (Рівненська область) Тамара Алексіюк звернулася в поліцію через телефонний дзвінок директора ДП «Зарічненський лісгосп» Сергія Киркевича, який вважає погрозою.Про це Тамара Алексіюк повідомила представниці ІМІ в Рівненській області Антоніні Торбіч.За словами редакторки, 1 лютого на сторінці газети у Фейсбуці була опублікована інформація про те, що «Грабіжники зрізали п’ять дубів». Напередодні подібна інформація з’явилась і в друкованому варіанті газети «Полісся».Наступного дня Тамарі Алексіюк зателефонував керівник районного лісгоспу Сергій Киркевич.– Я прийняла дзвінок, у мене підписано, що це Киркевич, – розповіла Тамара Алексіюк. – Його розмова: «Гнатівна, ти сука, сука ти. Що ти наробила в інтернеті? Я тобі цього не простю».Як зазначає журналістка, говорив він дещо на підвищеному тоні, неспокійно. Після цих слів, за словами редакторки, зв’язок перервався. Водночас запису розмови у редакторки немає.Тамара Алексіюк зазначила, що спілкування на «ти» у них раніше не було:– Знайомі по роботі, але в нас не особисті взаємовідносини, що ми можемо на «ти» собі говорити.Фраза «Я тобі цього не простю» стурбувала редакторку:– В якій формі «не простю»? Що від цієї людини очікувати далі? Якщо він дозволяє так собі говорити, то ця людина може що хоч зробити. То я собі буду сидіти й гадати, в якій-то формі він мені не простить? – каже Тамара Алексіюк.Щоб захистити себе, Тамара Алексіюк звернулася в поліцію, написала заяву.– Я статті [Кримінального кодексу України, за якою прошу розслідувати цей випадок] не вказувала, просто описала ситуацію як було, як обзивав словами і висловився, що не простить, – розповіла вона.Також редакторка зауважила, що критичні матеріали про вирубування дерев пише не вперше.Директор ДП «Зарічненський лісгосп» Сергій Киркевич підтвердив для ІМІ, що дзвонив редакторці. Проте, за його словами, в жодному разі не погрожував, а також завжди спілкувався нормально і просив писати правду.– Я до неї ставлюся нормально, просто хай вона пише правду, – каже посадовець. – Вона бреше і бреше [у статтях, де згадує порушення лісгоспу]На запитання про його фразу, що не простить їй, керівник лісгоспу відповів:– Ні, ні, ні! Я ж дорослий дядько. Я ж знаю, що вона може записати.Сергій Киркевич зазначив, що його обурила, зокрема, і публікація про зрізані дуби.– Це дуби не наші зовсім. Дуби – на кладовищі. Сільський голова дав дозвіл зрізати. До чого лісгосп до тих дубів?! – каже він.Також Киркевич зазначив, що це не перша публікація в газеті «Полісся», через яку він обурюється. За його словами, близько місяця тому в газеті писали, що лісгоспи відправляють машини з деревиною без документів.– Такого бути не може! Щоб лісгосп відправив машину без документів! – сказав він.Крім того, Сергій Киркевич стверджує, що звертався до редакторки з проханням, щоб вона, пишучи звинувачувальні публікації щодо дій лісгоспу, висвітлювала і його позицію.