Нандролон - как самый безопасный стероид

Использование стероидов в спортивной практике ни для кого не является секретом. Другое дело, что кто-то это одобряет, кому-то все равно, а кто-то резко критикует. В любом случае, отношение к анаболикам - субъективное настроение каждого отдельно человека. Но важно другое, использование этих средств должно быть обдуманным, взвешенным и проходить под присмотром специалистов.
Даже если начать свою стероидную практику с такого мягкого препарата, как Дека или же иначе - Нандролон, все равно надо пройти через ряд этапов. В первую очередь проверить свое здоровье. Затем определиться с диетой и установить график и интенсивность тренировок. После с учетом веса и роста атлета назначается индивидуальная доза.
Дозировка средняя для Нандролона для начинающих спортсменов не должна превышать трехсот миллиграммов за неделю. Что касается опытных химиков, тут лучше не превышать шестисот миллиграммов. Девушкам средство принимать можно, но в меньших, чем мужчины, дозах.
На курсе Дека отмечается существенный прирост мускулатуры. И что приятно, во время прибавления мышц не наблюдается накопления лишней воды. К тому же, препарат не подвергается ароматизации. Ощущается сильный прилив энергии.
Специалисты отмечают, что на курсе Нандролона ткани организма лучше снабжаются таким важным элементом, как кислород. Все эти показатели отвечают еще и за повышение выносливости при участии в долгих соревнованиях.
Изначально же стероид разрабатывался чисто для использования в медицинских целях. Им лечат карциному молочных желез у женщин, рак, серьезные ожоги и травмы различной тяжести. В редких случаях препарат может вызывать побочные эффекты. Но при правильном приеме, как в медицинской практике, так и в спортивной, можно избежать негативных последствий.