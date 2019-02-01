Лісівники Соснівського лісгоспу «нарубали» фінансових порушень на півмільйона гривень

Рівненська область 13-лют, 2019, 08:249 prov 0

Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Соснівськелісове господарство» і виявлено фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на загальну суму 500,6 тис. грн. Контролем охоплено період з 01.09.2015 по 30.09.2018.

Спеціалісти управління встановили, що упродовж січня-вересня 2018 року підприємством втрачено 157,4 тис. грн доходів. Причина - недотримання виконавцями лісозаготівельних робіт договірних умов щодо сортиментного виходу лісопродукції.

Під час проведення ревізії встановлено факти заниження підприємством розміру фінансового результату до оподаткування за 2015 рік, 2016 рік та 2017 рік, що призвело до заниження належної для перерахування до державного бюджету частини чистого прибутку на суму 71,8 тис. грн. Зафіксовано також оплату завищеної вартості послуг з оренди приміщень та проведених поточних ремонтів, трелювання хлистів, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) підприємству на 143,4 тис. гривень.

Крім того, ревізією виявлено низку порушень щодо нарахувань та виплати зарплати, утримання об’єктів житлового фонду, зайвої оплати за навчання, незаконної порубки дерев у п’ятьох лісництвах підприємства тощо.

Про результати проведеного контрольного заходу поінформовано прокуратуру Рівненської області, матеріали передано до правоохоронних органів.

Керівнику державного підприємства «Соснівське лісове господарство» направлено вимоги про усунення виявлених порушень.



Прес-служба

Управління Західного офісу

Держаудитслужби

в Рівненській області.