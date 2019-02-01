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Уход за волосами в зимнее время

Порадниця 13-лют, 2019, 08:329 prov 6
Бытует мнение, что только в летний период шевелюра требует особо тщательного ухода, так как подвергается негативному воздействию горячего воздуха, солнечных лучей и пр. Но оказывается, уход за волосами в зимнее время должен быть не менее тщательным и деликатным.
Во-первых, стресс создает сама природа, так как зима богата перепадами температур, осадками, холодным воздухом. Во-вторых, ношение головного убора так же негативно сказывается на состоянии локонов, по крайней мере, гарантирует возникновение такого эффекта как «электризация прядей».
И наконец, именно для зимы характерны такие явления как нехватка витаминов, нарушение режима питания и психологические нагрузки. К счастью, производители специальных ухаживающих средств предлагают массу решений, способных обеспечить надлежащий уход, начиная от качественного очищения, заканчивая питанием, увлажнением и даже избавлением от эффекта «посеченных кончиков» и электризации.
Уход за волосами в зимнее время

(Услуги по уходу за волосами в салоне "Фифа" http://fifa-style.com.ua/services/uhod-za-volosami/)

Питание и еще раз питание
Так как в зимний период все сталкиваются с проблемой нехватки витаминов, которая тут же отображается на состоянии шевелюры, то в первую очередь нужно озаботиться вопросом обеспечения волос полезными веществами. Самый простой и правильный способ – использовать специальные маски для волос. Причем, это могут быть как готовые косметические средства, так и смеси, приготовленные в домашних условиях из продуктов, которые наверняка всегда есть в холодильнике.
Правда перед нанесением маски нужно провести качественное очищение не только волос, но и кожи головы. Кстати, питательные маски в зимний период можно наносить несколько раз в неделю.
Кроме масок специалисты советуют использовать бальзамы и сыворотки, которые не нужно смывать после нанесения.

Без защиты – никуда
Не менее важным этапом при уходе за локонами в зимний период считается использование защитных косметических средств. Различные спреи или тоники позволяют придать прядям здорового сияния, послушности, упростить процесс расчесывания и даже избавить от «электрики». То есть используя специальные средства вы можете быть уверены что, сняв головной убор в помещении, ваша прическа останется аккуратной, а не будет похожа на «взрыв».
Уход за волосами в зимнее время

При выборе ухаживающих средств нужно проанализировать состояние волос, так как в зимний период они могут изменить свои характеристики. Так если летом вы боретесь с жирностью локонами, то зимой вам придется иметь дело с сухими и ломкими прядями, и это обязательно нужно учитывать при подборе косметики.
Нельзя забывать о пользе витаминов, принимать которые нужно курсами, о повышении иммунитета, ведь общее хорошее состояние организма – это гарантия красивой шевелюры, и конечно же про массаж, проводить который можно даже в домашних условиях с помощью специальных щеток. Массаж не только улучшит кровообращение в коже головы, но и активизирует рост волос, красоту которых вы сможете продемонстрировать при первом весеннем потеплении.

Источник: салон красоты "Фифа" http://fifa-style.com.ua

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