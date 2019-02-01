Які книги з архітектури та дизайну треба читати?

Щодо архітектури та дизайну, літератури на цю широку та популярну тематику існує безліч. Загальний список сягнув би кілометрової довжини. Саме тому в даному матеріалі наведені 8 найцікавіших видань, які можуть зацікавити поціновувачів будівельного мистецтва та естетичного проектування.
1. «100 Contemporary Houses» від Філіпа Джодідіо
Це двотомне видання, в якому описується інноваційна архітектура провідних країн Азії та Америки, й найбільш відомі та неабиякі архітектурні рішення минулого десятиріччя. Акцент робиться на важливості індивідуальних побажань замовника. Саме його емоційні відчуття мають бути перетвореними в реальність з боку архітектора.
2. «1 000 Lights» від Шарлотти та Пітера Філл
Це видання ілюструє та розповідає про 1000 світильних приладів минулого сторіччя. Повна історія, від перших ламп до сучасних LED світильників.
3. «Люди та цеглини: Десять архітектурних споруд, які змінили світ» від Тома Уілкінсона
Дуже цікава книга від історика архітектури Т. Уілкінсона. Автор пропонує поринути в історію та простежити усі тенденції розвитку світової архітектури.
4. «Bahia Style» від Туки Рейнеса
Автором цієї книги є відомий фотограф Т. Рейнес. Його книга оповідає про надзвичайні красоти Атлантичного узбережжя бразильського штату Байя, де архітектура та інтер’єри домівок увібрали в себе риси 3-х культур – бразильської, африканської та індійської.
5. «Дім милий дім. Ілюстроване керівництво по дизайну інтер'єру» від Дебори Нідлман
Ідея цієї книги – допомогти кожній людині створити інтер’єр своєї мрії. Матеріал містить багато ілюстрацій та чітко сформульованих порад, які акцентують на декоруванні та облаштуванні домівки з урахуванням індивідуальних асоціацій людини. Цікаво, що подібний підхід можна знайти на сторінках https://polyakova.biz/ua/.
6. «Фундаментальні основи архітектури» від Лорейн Фареллі
Справжній посібник як для архітектора початківця, так і для зрілого професіонала. Книга охоплює увесь предмет архітектури як науки, дає дуже структуровану та вичерпну інформацію.
7. «JAPAN» від Detail
Німецьке видавництво Detail створило цікаву книгу про японську архітектуру, де знайомить читача з особливостями колишніх та сучасних рис будівельного мистецтва японців.
8. «The Story of Eames Furniture» від Мерілін та Джона Ньюхарт
У цій книзі викладено історію успіху видатного дизайнера та бізнесмена Чарльза Імза та його Eames Office - одного з найбільш впливових брендів у світі дизайну. Видання містить кілька тисяч ілюстрацій та справді цінну службову інформацію.