Розшукано учасника організованої злочинної групи, який підозрюється у готуванні до умисного вбивства рівненського підприємця

Кримінал 13-лют, 2019, 08:529 prov 0

Завдяки професійним та злагодженим діям працівників прокуратури та поліції 11.02.2019 розшукано та затримано одного із учасників організованої злочинної групи, яка вчиняла у м. Рівне на замовлення особливо тяжкі та тяжкі злочини.

Зібраними у матеріалах кримінального провадження доказами встановлена причетність затриманого до готування умисного вбивства підприємця у м. Рівне, вчиненого у складі організованої злочинної групи (ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 14, 115 КК України).

З жовтня 2018 року чоловік переховувався від органу досудового розслідування за межами області з метою уникнення покарання. Проте місцезнаходження підозрюваного було встановлено та його доставлено до ізолятора тимчасового тримання м.Рівне. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На даний час обвинувальний акт стосовно двох виконавців злочинних діянь уже перебуває на розгляді суду.

Досудове розслідування стосовно затриманого, а також інших двох учасників злочинного угруповання, які перебувають у розшуку, триває.



Прес-служба прокуратури Рівненської області.