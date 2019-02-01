На Рівненщині прокуратура протидіє нелегальній діяльності автозаправних станцій

Прокуратурою Рівненської області спільно із органами Державної фіскальної служби у Рівненській області постійно вживаються системні заходи, спрямовані на припинення на території регіону незаконної діяльності автозаправних станцій.Так за результатами проведення слідчих дій в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні виявлено та припинено у с.Тараканів Дубенського району незаконну діяльність автозаправної станції, яка функціонувала без передбачених дозвільних документів, в т.ч. на введення в експлуатацію об’єкта нерухомості, роздрібну торгівлю, а також з іншими численними порушеннями законодавства.Під час проведення на підставі ухвали суду обшуку за місцем розміщення нелегальної АЗС вилучено із незаконного обігу понад 3 тони дизельного пального сумнівної якості, автозаправне обладнання, яке використовувалось для протиправної діяльності (колонка, лічильники, резервуари, шланги тощо), орієнтовною вартістю чверть мільйона гривень.За даним фактом триває досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).Зазначимо, що упродовж останніх чотирьох місяців правоохоронними органами Рівненщини припинено незаконну діяльність 40 автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів. За правопорушення, в т.ч. щодо порядку провадження господарської діяльності, працівниками ГУ ДФС у Рівненській області та ГУ Національної поліції в Рівненській області складено 18 адміністративних протоколів. За фактами незаконного функціонування АЗС та реалізації пального органи досудового розслідування регіону розпочали 20 кримінальних проваджень.Робота правоохоронних органів області щодо протидії тіньовому ринку нафто- та газопродуктів на території регіону триває.Прес-служба прокуратури Рівненської області.