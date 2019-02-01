Безкоштовна доставка піци Львів

Якщо ви зголодніли і бажаєте скуштувати одну з найулюбленіших італійських страв, то неодмінно замовляйте безкоштовну доставку піци у Львові. Зробити це з упевненістю в отриманні якісної їжі у найкоротші терміни ви можете, звернувшись у «LA П’ЄЦ» вже зараз. Ми завжди чекаємо на ваш дзвінок чи онлайн замовлення, а наші піцейоло готують великий асортимент найліпшої піци згідно з усіма вашими вподобаннями.
Для влаштування дружньої вечірки, смачного офісного ланчу, сімейної вечері, дитячого свята ви можете розраховувати на наші італійські страви, що виготовляються з відбірних інгредієнтів у печі, яка працює на дровах. Кожна піца від «LA П’ЄЦ» - це справжній шедевр, море задоволення та вишуканого аромату. А ще ми дбаємо, щоб ця смакота потрапляла до вас теплою, насиченою, в акуратній упаковці та розрізана на зручні шматочки.
Яку піцу обрати?
Асортимент, який пропонується в «LA П’ЄЦ», здатен задовольнити навіть самих вимогливих гурманів. Адже у каталозі ви знайдете піцу на будь-який смак. Серед багатого вибору на вас чекають такі популярні рецепти, як:
· «Аль Сальмоне» з ніжним філе океанського лосося, моцарелою, вершковим соусом;
· «Кватро формаджі», в якої зібрані 4 різновиди сирів – моцарела, пармезан, дор блю, рікотта та додані свіжа груша з волоським горіхом;
· «Цезаріо», від якої неможливо відмовитися, бо у неї зібрано м’ясо курки, перепелині яйця, моцарела з пармезаном, томати, хрустке листя салату;
· «Тоно», що наповнена консервованим тунцем;
· «Прошуто» з відомою італійською шинкою і моцарелою;
· «Салямі» з класичним складом;
· «Капрічоза» для шанувальників грибів;
· «Поло» з томатами та м’ясом курки;
· «Парма», яка порадує свіжим прошуто, сирами пармезаном з моцарелою;
· «Карбонара» з шинкою, баварськими ковбасками, моцарелою, запеченими яйцями.
Якщо захочете поласувати фірмовою стравою від наших піцайоло, то замовляйте піцу «LA П’ЄЦ», яка готується на дровах та має у рецепті салямі, шинку, прошуто, баварські ковбаски, моцарелу. Ви не їсте м’ясних продуктів? Тоді обирайте вегетаріанську «Маргариту». Бажаєте гостренького – скуштуйте «Діаболу» з перцем чілі. А якщо ви захочете печених баклажанів – ми приготуємо «Меланзану».
З чим краще куштувати піцу?
Для максимального задоволення кожного з наших клієнтів, ми пропонуємо не тільки смачнючу піцу на дровах, але й ситні салати. Так, разом з піцею ви можете скуштувати салат:
· «Цезар», що в своєму складі має смажене філе курки, томати, перепелині яйця, пармезан, духмяні сухарики, хрустке листя салату;
· «Інсалата ді Фета», основою якого є сир, а доповнюють рецепт свіжі овочі, оливки, листя салату, грецькі горіхи з кунжутом та бальзамічна заправка;
· «Інсалата ді Прошуто» з італійською шинкою, томатами, пармезаном, листям зеленого салату, руколою.
Тим, хто дійсно зголоднів, рекомендуємо м’ясний «Цезар» або салат з прошуто. Якщо ви бажаєте вегетаріанську «добавку», то кращим вибором стане салат з сиром «Фета». Також ви можете замовити напої з запропонованого асортименту та отримати їх разом з безкоштовною доставкою піци у Львові.
Як замовити доставку піци у Львові?
Щоб оформити замовлення у «LA П’ЄЦ», скористуйтеся онлайн заявкою чи зателефонуйте нашим операторам. Після того, як замовлення буде затверджено, піцайоло починають готувати страву, а кур’єр з максимальною швидкістю доставляє вашу піцу за вказаною адресою у Львові. Зверніть увагу – доставка виконується безкоштовно. Також пам’ятайте, що у «зеленій зоні» клієнти отримують свою піцу упродовж 29 хвилин, а у «червоній зоні» - не більше, ніж за 59 хвилин після затвердження оператором замовлення.