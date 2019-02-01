Рівне:

СБУ викрила діяльність підпільного промислового комплексу з обробки бурштину

Головна, Рівненська область, Житомирська область 14-лют, 2019, 11:579 prov 61
Співробітники СБ України блокували діяльність підпільного промислового комплексу з обробки бурштину, незаконно видобутого на Житомирщині та Рівненщині.
Оперативники Управління СБУ в Житомирській області встановили, що нелегальне виробництво організував у одному із населених пунктів Одеської області уродженець країни Східної Азії, нині – громадянин України.
СБУ викрила діяльність підпільного промислового комплексу з обробки бурштину

У спеціальному комплексі ділок облаштував складські приміщення, цех із спецобладнанням для огранки бурштину-сирцю та побудував міні-гуртожиток для працівників. Як робочу силу він використовував вихідців із Середньої Азії, які проживають на території України. За інформацією спецслужби на нелегальному виробництві одночасно могло працювати понад півсотні робітників.
СБУ викрила діяльність підпільного промислового комплексу з обробки бурштину

Готовий товар із «сонячного каменю» ділок переправляв контрабандою через свої зв’язки до однієї з країн Азії.
У межах розпочатого кримінального провадження під час санкціонованих обшуків у виробничому комплексі співробітники Управлінь СБУ в Житомирській та Одеській областях виявили обладнання для огранки каменю, оброблене каміння та майже п'ятнадцять кілограмів вже готових ювелірних виробів із бурштину, «чорну бухгалтерію» та велику суму готівки.
Зі складських приміщень правоохоронці вилучили майже шість тонн бурштину-сирцю, розфасованого на фракції та відібраного для огранки, а також більше півтонни обробленого каменю.
Вартість вилученого «сонячного каменю» та виробів із нього буде визначено після проведення належних гемологічних експертиз.
Тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 28 та ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.
Спецоперація проводилась Управлінням СБ України в Житомирській області під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.
Прес-центр СБ України
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