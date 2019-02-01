Учениця Рівненської школи стала переможницею всеукраїнського конкурсу від програми «Healthy Schools»

Рівненська область 14-лют, 2019, 15:579 prov 52

Учениця Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №15, Кирилова Евеліна, стала переможницею всеукраїнського конкурсу «Мій здоровий ланч», що проводився в рамках програми «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів».

Учасники розробляли рецепт здорового ланчу, знімали відеоролик та надсилали його організаторам програми. Страва мала стати альтернативою звичним перекусам, які учні їдять на перервах: снекам, калорійній випічці, йогуртам із наповнювачами тощо.

Однією з переможців стала Кирилова Евеліна учениця 3 класу Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №15. Школярка розповіла що бере у школу ланч-бокс з такими продуктами: яйце варене, сир твердий – 20 г, м’ясо печене у фользі – 100 г, картопля варена і очищена – 50 г, зелень, листок капусти, банан, яблуко, мандарин, горіхи – 20 г, сухофрукти – 20 г, йогурт власного виробництва на кисломолочній заквасці – 80 г. Цей корисний перекус можна розділити на кілька прийомів.

Перемогу також здобули – Кондратенко Роман, учень 6 класу Чернеччинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради, Сумської області,

та Вахненко Ксенія, учениця 11 класу Запорозького колегіуму «Елінт». Діти отримали подарунки від організатора – ланч бокси та ланч беги для того, щоб корисний ланч завжди був під рукою.

Оцінювали роботи учасників спеціальне журі: Ольга Донцова, керівниця відділу промоції здорового харчування та фізичної активності Центр громадського здоров’я МОЗ України, Тетяна Тарасова, експерт з питань ВІЛ/СНІД та здоров'я, UNICEF Ukraine, Юлія Фесенко-Бойцун, головний спеціаліст відділу сприяння розвитку молоді та утвердження здорового способу життя Міністерства молоді та спорту України, Ірина Василашко та Лариса Булавська, представниці ДНУ «Інститут Модернізації Змісту Освіти» МОН України.



Довідка про програму «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів»



«Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів» – унікальна соціальна програма, яка реалізується Центром «Розвиток КСВ» за підтримки Mondelēz International Foundation. Програма має на меті сприяти розвитку здорового харчування, фізичних активностей та свідомого ставлення до власного здоров’я у понад 500 школах, залучивши 17 500 дітей по всій Україні протягом трьох років. Програми Mondelēz International Foundation впроваджені цього року у 10 країнах світу.

*Healthy Schools: транслітерація «Хелсі скулз», переклад – «Здорові школи»



*Ланч (анг. lunch) — прийом їжі опівдні; інше значення – упаковка з паперу, пластиковий бокс, які містять перекус (фрукти, печиво, горіхи тощо.)

