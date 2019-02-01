4 школьные проблемы, с которыми сталкиваются дети с нарушениями слуха

Представьте, что вы пытаетесь понять новую тему, сидя за партой в вакуумном звуконепроницаемом шлеме. Единственный способ получить информацию - визуально. И помочь тут может раздаточный материал по математике, где яркие красные цифры на белом картоне или пластике способствуют развитию базовых способностей счета. А без визуализации как? А в конце дня кто-то проверит, насколько хорошо вы усвоили информацию. Кажется, все немного несправедливо, или нет?
Более того, уроки могут быть разного уровня сложности: от базовых уроков изучения алфавита до сложных математических уравнений. У детей глухих и слабослышащих очень много трудностей в повседневной жизни, а со временем добавляются и школьные. Попытаемся выделить 4 проблем, с которыми сталкиваются дети с нарушениями слуха в классе, а также дадим рекомендации для учителей, которые помогут улучшить условия обучения.
1. Акустика в классе
Часто это существенная проблема для многих детей. Но то, что может быть более или менее приемлемым для обычного ученика, особым противопоказано. Глухие дети и с пониженным слухом в любом случае потребует полного визуального доступа ко всему, что происходит в кабинете. Лучше в классе расставить столы в форме буквы «U». Это позволит ученику увидеть, кто говорит, а также участвовать в разговоре.
2. Освещение
Лампы, имитирующие дневной свет, имеют специфический звук, который усиливается слуховыми аппаратами. А это еще более усложняет попытки понять, что говорит учитель или сверстники. Отдайте предпочтение традиционным лампам и равномерному освещению комнаты. Также важно, где находится учитель относительно окна - оно не должно находиться за спиной учителя, потому что школьник рискует не увидеть движения губ и жестов. Также учитывайте, чтобы прямые солнечные лучи из окна не ослепляли ученика, ведь ему будет трудно увидеть, что происходит вокруг.
3. Нежелание экспериментировать
Исследования показывают, что дети с нарушениями слуха часто отстают в восприятии информации, соответственно, и в учебе. Особенно это касается математики и языковых предметов. Слушатели постоянно поглощают новую информацию и знания с помощью слуха, но не у всех есть такая роскошь. Учитель нужно проявить гибкость, привлекать новые методики преподавания, провести исследования и выяснить, какой способ усвоения информации будет оптимальным.
4. Чтение по губам
Может сложиться ошибочное впечатление, что глухие дети умеют читать по губам. Возможно, это так, но далеко не все слова украинского языка можно различить именно таким образом. Особенно, если предмет и тема новые, когда изучаются сложные термины. Есть несколько советов, как лучше подавать информацию:
• Никогда не разговаривайте, отворачиваясь к доске.
• Распространяя классом раздаточный материал, старайтесь не говорить.
• Тему высказывайте, стоя перед классом.
• Когда происходит начитка нового материала, откажитесь от привычки ходить по классу.
Если ученик говорит, не бойтесь обращаться к нему, опрашивать, он должен быть полноценным участником учебного процесса. Просто дайте ему немного больше времени для обработки информации и подготовки к ответу.