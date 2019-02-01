Как действует краска для волос и от чего зависит цвет

Механизм действия краски для волос
Как известно волос состоит из защитного внешнего слоя (кутикулы), который защищает внутреннее содержимое (кортекс) от повреждения. Кортекс содержит красящие вещества, отвечающие за оттенок прядей. Для изменения цвета необходимо заменить пигменты натуральные на искусственные. Процесс выполняется в два этапа:
Этап первый - осветление: перед окрашиванием волосы следует подготовить обесцвечивающей пудрой, призванной открыть чешуйки кутикулы и разрушить красящие вещества внутри структуры. В качестве окислителя обычно используются перекись водорода, которая при смешивании с пудрой распадается с выделением кислорода и взаимодействует с собственным пигментом, разрушая его.
Этап второй – покраска: оставшиеся от удаленного пигмента пустоты нужно заполнить, иначе волос теряет свою прочность и влагу, и становится хрупким. Поэтому после обесцвечивания проводится окрашивание. Для этой процедуры лучше купить краски Nouvelle для волос, это профессиональные итальянские средства, которые дают всегда отличный результат.
Этот процесс невозможен без активатора – молекулы окислителя укрупняют и стабилизируют красящие компоненты. Краска закрывает кутикулу и запирает пигмент внутри, позволяя локонам оставаться ухоженными.
Как получить желаемый оттенок при окрашивании волос
Прежде чем выбирать средство и купить в интернет-магазине салонной косметики Космомир, и прежде чем приступать к окрашиванию, следует помнить некоторые детали:
Оценить состояние базы до окрашивания: густоту, толщину, интенсивность предыдущего окрашивания, оттенок осветленного фона, прочее. От этого зависит концентрация активатора, время экспозиции порошка и краски, необходимые корректирующие цвет добавки.
Обратить внимание на тон средства для волос: кодировка на тюбике поможет получить желаемый тон применимо к конкретной шевелюре и правильно подобрать оттенок после осветления.
Соблюдать рекомендации производителя: нанесение средства следует начинать с затылочной – холодной зоны, по направлению к макушке и вискам. При восстановлении цвета следует отдельно проработать корни более концентрированной рабочей смесью, а длину окрасить более слабым средством. Такая техника нанесения предотвратит появление неравномерного прокрашивания и убережет волосы от пережигания.