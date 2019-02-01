Стартуют курсы SEO в Харькове

Реклама своей продукции и услуг в интернете все больше набирает популярность. Для привлечения клиентов на сайт не обойтись без качественного SEO-оптимизатора, главной задачей которого является продвижение страницы в рейтингах поисковых систем. Качество выполненного SEO текста на сайте определяет количество заинтересованных покупателей и клиентов.
С развитием новых технологий популярной и востребованной стала новая профессия – SEO-специалист. Получить необходимые знания и получить возможность стабильных и высоко оплачиваемых доходов можно на наших курсах SEO.
Чему вы сможете научиться во время посещения занятий
Профессиональные преподаватели поделятся всеми секретами создания успешных СЕО проектов.
В процессе SEO обучения в нашей школе мы научим вас:
эффективно работать со всеми поисковыми системами;
разбираться в основных моментах маркетинга в сети Интернет;
определять особенности основных типов и видов существующих сайтов и страниц;
работать с семантическими ядрами;v
самостоятельно проводить продвижения сайтов;
естественно вставлять ключевые слова в различные тексты любой тематики;v
объективно оценивать проведенные мероприятия для раскрутки.
Программа курса SEO обучения
Курсы продвижения сайтов разбиты на три основных этапа:
теоретическая подготовка – предполагает получение всех необходимых знаний в полном объеме;
применение полученной информации на практике – слушатели курсов смогут без трудностей выполнять необходимые задания;
подготовка собственного проекта для закрепления навыков работы в сфере продвижения сайтов.
Успешное прохождения всех этапов программы и получение содержательных знаний позволят получить возможность стажироваться в самых ведущих IT-компаниях и получить полноценную должность с высокой заработной платой и интересными проектами. Навыки эффективной раскрутки помогут в развитии вашего собственного дела.
Главные преимущества нашей школы
Выбирая лекции наших специалистов, вы получаете такие положительные моменты:
практикующие преподаватели, которые знают все тонкости процессов;
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задания, которые выполняются в ходе обучения, позволяют точно и легко практиковаться в новом виде деятельности;
доступные цены на SEO обучение;
оптимально рассчитанные сроки обучения;
записаться на обучение можно удобным для вас способом.
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