Де і як отримати мікропозику без перевірок

Часто у людей виникають життєві ситуації, коли терміново необхідні гроші, а дістати їх неможливо. Про ситуацію розголошуватися не хочеться, тому у знайомих або родичів не позичити. Банки теж не завжди можуть в цьому допомогти, тому щок необхідна досить вагома пачка документів, яка збирається не за один день. А якщо у людини все не дуже добре з кредитною історією, то відмовити можуть, посилаючись лише на цей факт. Здається, що виходу немає, але насправді він є.
Для того, щоб обійти непотрібні перевірки, можна звернутися в мікрофінансову компанію. У них кредити оформляються швидко, і ніхто не перевіряє кредитну історію клієнта. Також немає необхідності бігати і збирати величезну кількість документів, на яку теж доводиться витрачатися. Для отримання позики необхідно просто заповнити заяви і чекати вердикту співробітника організації.
Проблеми МФО
В наш час, позики без перевірки можна отримати тільки в МФО. Спочатку може здатися, що компанія ризикує, хоча насправді - це не так. Організація в обов'язковому порядку перевіряє кредитну історію, але на рішення менеджера це дуже рідко впливає. Навіть якщо кредитна історія зовсім чорна, то позика може бути схвалена. Свої ризики тут є, однак варто відзначити, що за статистикою, практично всі позичальники вчасно віддавали свої кредити, які були оформлені в подібних компаніях. Ризики мінімізуються тим, що кредити невеликі за розміром і віддаються під високу процентну ставку. А з високою процентною ставкою і штрафні санкції посилюються, та й проблеми з законом нікому не потрібні.
Популярність мікрофінансових організацій
У МФО постійно зростає коло споживачів їх послуг. Однією з причин збільшення попиту є саме те, що кредити видаються навіть позичальникам із зіпсованою кредитною історією. Таким людям немає можливості отримати позику в банку, навіть якщо прострочення по платежах були не з вини позичальника. Десь технічні проблеми банку, десь недбалість співробітників, і ось, кредитна історія зіпсована, а отримання нового кредиту є серйозною проблемою. Для таких людей мікрофінансові компанії - просто рука допомоги. Також клієнтів радує простота оформлення. Необхідно бути повнолітнім, мати на руках паспорт громадянина України з діючою пропискою, і не мати інших непогашених кредитів в даній організації.
Безумовно, у спрощеного способу отримання позики є мінуси. Найголовнішим є висока процентна ставка, яка нараховується щодня, порівняти ставки можна на https://finblog.com.ua/kredyt-cilodobovo/. Крім цього, МФО не завжди надають можливість дострокового погашення кредиту, що в будь-якому випадку змушує переплачувати зайве. Ще одна негативна риса - короткий термін позик. Однак, будучи постійним клієнтом конкретної організації, можливо з легкістю домовитися про збільшені терміни погашення кредиту.
Просте отримання кредиту
Процедура оформлення заявки максимально проста і швидка. Позичальникові необхідно заповнити анкету, а це можливо зробити навіть онлайн. В анкеті необхідно вказати всі необхідні дані, передати анкету на розгляд і чекати відповіді. Зазвичай відповідь приходить протягом години. При схваленні заявки, співробітник кредитної організації пов'язується з позичальником і повідомляє про переказ коштів на зазначений рахунок. Гроші приходять практично моментально. Оплачувати такий кредит можливо так само онлайн, ніколи навіть не з'являючись в офісі компанії.
Якщо необхідно отримати гроші готівкою, то буде потрібно відвідати офіс, а там уявити паспорт і номер договору / перекладу.
Якщо говорити конкретно про способи отримання фінансів, то вони різноманітні і що-небудь таки влаштує клієнта. Можливий переказ на банківську карту або рахунок, з зазначенням реквізитів, або отримання готівки в офісі компанії, а в деякі випадках надається доставкою кур'єром. Бажаний спосіб отримання коштів вказується в заявці про оформленні позики.