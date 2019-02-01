Преимущества и недостатки стекловаты

Стекловата представляет собой волокнистый материал, необходимый для утепления. Его относят к разновидности минеральной ваты. Один из самых известных видов теплоизоляторов.
Стеклянное волокно изготавливается из остатков стекольной индустрии и песка. В итоге получаются тонкие волокна, скрепленные меж собой веществом.
При помощи стекловаты производятся теплоизоляционные элементы – рулоны и маты. Материал замечательно прессуется, поэтому много места не занимает. Если говорить о развернутом виде стекловолокно, купить которое можно и в Интернете, представляет собой условно жесткие плиты.
Взаимодействуя с обозначенным материалом, необходимо соблюдать осторожность, так как стекловата становится мельчайшими частичками и начинает раздражать кожный покров. Помимо этого, вата может проникать в легкие, поэтому необходимо подумать специальных средствах для защиты: маске, очках, перчатках и тому подобном.
Плюсы и минусы обсуждаемого материала
Стекловата как утепляющий материал не настолько хороша, как пеноизол или полиуретан. Но цена ее существенно выгоднее.
Достоинства материала:
замечательное шумопоглощение;
маленькая плотность и вес;
внушительная прочность;
несложный монтаж;
эластичность и гибкость;
доступная стоимость стекловаты;
в сложенном виде много места не занимает;
просто осуществлять транспортировку;
не подвержена появлению грибка и мышей.
Несмотря на то, что современная стекловата, цена которой доступна, совсем не такая, как была раньше, нужно обязательно соблюдать технику безопасности. В случае если стекловата попала на кожный покров, ее следует очень хорошо промыть под водой, поврежденный участок не чесать, так как волокна материала могут проникнуть под кожу.
Если стекловата попала на слизистую, нужно сразу ехать к врачу. Однозначно следует использовать закрытую рабочую одежду. Пока материал находится в каком-либо помещении, необходимо его накрыть сверху чем-либо, чтобы пыль не распространялась в воздушном пространстве.
Несмотря на то, что это достаточно востребованный и распространенный материал, перед покупкой стоит проконсультироваться с продавцом. Если стоит выбор между минеральной ватой и стекловатой, то тут нужно, исходить из характеристик здания или объекта, подлежащего утеплению. В сравнении с той же базальтовой ватой у стекловаты длиннее волокна, а значит, при создании задействуется меньше клея.