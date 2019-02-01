Преимущества и недостатки смарт-квартир

Первые миниатюрные квартиры появились в Нью-Йорке. Архитекторы хотели создать для пользователей такое жилье, которое будет отличаться одновременно минимальными эксплуатационными расходами, и максимальной полезностью. Дело в том, что смарт-квартиры представляют собой такой объект недвижимости, который характеризуется небольшой площадью. Но комфорт проживания достигается за счет того, что каждый сантиметр пространства в квартире задействуется с пользой.
Основные достоинства
Есть множество достоинств, которые привлекают внимание потребителей к смарт-квартирам. К основным из них относят:
1. Минимальные цены. Сложно найти варианты на рынке, которые бы характеризовались более низкими ценами. Именно поэтому смарт-квартиры являются для отдельных покупателей единственной возможностью обзавестись собственным жильем.
2. Минимальные затраты в процессе проживания. Учитывая небольшую площадь квартиры, жильцы могут экономить на коммунальных услугах. Чтобы прогреть или обеспечить прохладой всю квартиру, потребуется совсем немного энергетических затрат.
3. Минимальные затраты на ремонт. Если покупаете квартиру в новостройке, то по окончанию строительства потребуется вкладывать совсем небольшую сумму на выполнение ремонтных работ.
4. Быстрая окупаемость, если приобретаете жилье в инвестиционных целях. Причем скорость окупаемости одинаково выражается в отношении продажи или передачи жилья в аренду. Смарт-квартиры отличаются популярностью среди украинцев, поэтому найти покупателей по окончанию строительства будет достаточно просто.
5. Пространство используется функционально, что исключает наличие перегородок. Соответственно, пространство визуально увеличивается, и у человека отсутствует впечатление, будто он находится в замкнутой маленькой комнате.
Популярность смарт-квартир среди украинцев обуславливается также и тем, что они являются отличной альтернативой съемного жилья. Если купить такой объект недвижимости в ипотеку, то будете выплачивать ежемесячно примерно ту же сумму, что и при аренде квартиры. Однако через несколько лет недвижимость перейдет в вашу собственность.
Есть ли недостатки?
Как и у любых других объектов недвижимости, у смарт-квартир тоже присутствуют недостатки:
• Стоимость квадратного метра высокая. Один из негласных законов рынка: чем больше квартира, тем меньше стоимость одного квадрата;
• Проблемы с документами. Небольшие по площадям помещения не могут быть жилыми объектами, и вообще не классифицируются как квартиры. Застройщикам нужно уделить много внимания техническим характеристикам, чтобы муниципалитет принял квартиру, обеспечил ее возможностью оплачивать коммуналку по стандартным тарифам;
• В смарт-квартирах может прописываться только один человек. Если здесь будет жить семья, то другим ее членам потребуется подыскивать другое место для прописки;
• Недостаточно пространства, если жить в квартире будет несколько людей. Все они лишаются личной территории, что негативно сказывается на эмоциональном состоянии.
Таким образом, не всем подходит маленькое, но функциональное жилье. Для некоторых категорий пользователей перечисленных выше преимуществ будет недостаточно, чтобы они комфортно себя чувствовали. И тем более, не рекомендуется использовать для проживания смарт-квартиры семьям с детьми.
Как правило, такое жилье интересует одиноких людей, либо молодые пары, которые только начинают жить вместе. Когда площадь квартиры является важным параметром, выбирать настолько небольшой объект нежелательно, за исключением ограниченного бюджета на покупку недвижимости.