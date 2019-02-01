Незвичайні пригоди у квест кімнаті

Якщо Вас цікавить саме квест рум, Черкаси наразі пропонують такі варіанти, що описані вище.

Якщо Ви шукаєте, де провести вільний час, відволіктися від повсякденності, сірих буднів, то все, що Вам потрібно – це квест кімната, Черкаси пропонують дещо цікаве любителям приміряти на себе новий образ.Про квести сьогодні не чув хіба що лінивий. Цінителі пригод та заглиблення в комп’ютерні ігри, шанувальники настільних ігор не відмовляють собі в тому, щоб сходити у квест кімнату. Тож, якщо цікаво, є вільний час та натхнення, не можна сидіти склавши руки.«1408». Квест кімната, за ідею якої ми завдячуємо Стівену Кінгу. За мотивами відомого оповідання і гучного фільму створені цікаві завдання, головоломки. Якщо маєте бажання відчути на своїй шкірі всю міць зла, що проживає в номері, поставити себе на місце письменника Майка Енсліна, не вагайтеся та замовте ключ від номера чотирнадцять нуль вісім.«Покинута лабораторія». Історії про божевільних вчених, мабуть, ніколи не втратять своєї актуальності. Ви маєте нагоду зазирнути у лабораторію, де загадкові вчені проводили експерименти над людьми, та вияснити, що ж сталося там насправді, хто винен, а головне, що робити, якщо час закінчується.Мрієте стати на місце головної героїні книжок Клайва Льюіса? Квест кімната «Аліса в країні пригод» дає таку можливість. Можете побачити на власні очі кролячу нору, але пам’ятайте, що можна так сильно захопитися тими чарами та головоломками, що можна залишитися там назавжди, адже часу тільки 60 хвилин.«Психіатрична №6». Це історія про відомого бізнесмена, який через загадкові обставини потрапив до лікарні з м’якими стінами. Потрібно зрозуміти, що з того, що є навкруги, справжнє, реальне, а що тільки фантазія хворої людини. Звичайно, ж за обмежений час.Як завжди, час проходження дорівнює 60 хвилин або 1 годину. Перед початком гри вашу команду обов’язково проінструктують щодо правил техніки безпеки, відносно того, чого можна торкатися, на що звертати увагу, чи варто докладати зусиль, щоб зрушити з місця який-небудь предмет. У самій кімнаті на Вас чекає багато чого цікавого. Це можливість приміряти себе у новій ролі, відволіктися, зустрітися зі старими друзями. Тож не вагайтеся, бронюйте місце на зручний для вас час, щоб з користю пограти разом із командою супергероїв та зробити загальне фото напам’ять.Джерело: http://www.izolyatsiya.com.ua/ua/cherkassy/