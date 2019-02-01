Як вибрати блузку на кожен день?

Вибір фасону і забарвлень
В першу чергу, необхідно визначитися з метою покупки. Жіночі ошатні блузки красиво виглядають, але їх не одягнеш в офіс, а ось блузки-сорочки жіночі будуть доречні на роботі або в якості повсякденного стилю, наприклад, якщо це - сорочка в клітку.
Які моделі варто мати в своєму гардеробі?
• Біла сорочка, що нагадує за фасоном чоловічу сорочку - це основа офісного стилю. Підійде навіть для суворого дрес-коду, може поєднуватися як з спідницею, так і з брюками. А ось подібна сорочка з джинсами зробить образ більш вільним.
• Сучасні тенденції - це оригінальні моделі з незвичайним кроєм, зміщеними застібками, асиметричним силуетом або величезними кишенями. Якщо ви стежите за модою, то можна придбати таку річ, але поєднувати її можна з обмеженим числом предметів гардероба.
• Топ з басками по талії надає фігурі жіночності і підкреслює силует, такі моделі як і раніше популярні і вони можуть бути досить універсальними. Однак якщо у вас повні стегна або округлий животик, то краще відмовитися від цього фасону.
• Блузи з мереживами і з прозорих тканин зараз популярні, проте це - варіант для струнких, оскільки всі недоліки фігури будуть просвічувати.
• Блузка з подовженою спинкою трохи прикриє повні стегна, тому такий фасон можна рекомендувати власницям фігур "груша" або "яблуко".
• Модні блузи з оголеними плечима підходять дівчатам з вузькими плечима, а також власницям фігури "пісочний годинник".
Кольори блузок можуть бути різними, однотонні моделі простіше поєднувати з іншими речами. Яскраві блузи з оригінальним декором - оригінальний акцент в образі. У моді також залишаються смугасті моделі і різні сорочки з написами, тому можна сміливо їх купувати. Блузка може стати основою для базового гардероба або незвичайною деталлю образу, в залежності від обраного фасону.