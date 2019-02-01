Главные особенности антикражного оборудования для магазинов

Главные особенности и отличия антикражного оборудования intelpol.ua. Особенности использования систем антиворов ведущих производителей.
В современном мире предприниматели часто сталкиваются с проблемой краж и проникновений на их предприятиях – в магазинах, супермаркетах, торговых точках. И это достаточно глобальная проблема, решить которую можно используя специальные системы и оборудование, они обеспечивают защиту товара и самых помещений от взломов, краж и проникновений. А вот какую технику выбрать – стоит над этим задуматься, ведь их есть огромное количество, и каждая из них имеет свое предназначение.
Главные различия между антикражными системами
Антикражка обычно контролирует наличие товара в заданном радиусе охраны. А в случае любых не регламентированных действий, датчик тот час же подает сигнал на головной пульт. Установить защиту от кражи можно абсолютно на любую группу товаров: продукты, обувь, игрушки, техника и пр. Антикражное оборудование для магазинов имеет несколько разновидностей.
Антикражные системы – устанавливаются на выходе из торгового зала для исключения несанкционированного выноса любой единицы товара.
Ручные детекторы – компактные устройства, оснащенные электромагнитным датчиком. С их помощью представитель охраны магазина может просканировать личные вещи посетителей, не прикасаясь к ним.
Защитные боксы и противокражные сейферы служат защитой для мелкогабаритного товара. Используемый материал для таких боксов – ударопрочный акрил. После помещения товара внутрь сейфера, как утверждают в https://intelpol.ua, вскрыть без специального ключа его практически невозможно.
Автономная защита открытой выкладки очень удобна в супермаркетах с открытыми витринами. Такой стеллаж оборудован датчиками контроля радиуса присутствия товара.
Линейно-модульная защита – это отличный бюджетный вариант антикражного оборудования. На панели имеется до 24 портов, с возможностью подзарядки устройств или подключения дополнительных датчиков.
Механическая защита, или трос с кодовым замком рассчитан для страховки от кражи не очень крупных изделий представленных в продаже.
Таким образом, каждый тип имеет свои особенности и преимущества использования. Эти и другие виды антикражного оборудования для магазинов можно найти тут https://intelpol.ua/antikrazhnoe-oborudovanie.