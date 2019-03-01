Популярные туристические направления в Чехии

Чехия – небольшое, европейское государство, граничащее с Германией, Польшей, Австрией и Словакией. Город вобрал в себя лучшие европейские традиции архитектуры, при этом менталитет населения очень схож с русским. Поэтому Чехия выбилась в туристические лидеры в любое время года.
Экскурсионный туризм
Главный маршрут экскурсионного туризма проходит в Праге. Древняя европейская столица с многовековой историей. Основные экскурсии проходят через Пражский град. Это очень старый средневековый замок, у площади которого всегда много туристов.
В Праге существует исторический район «Мала-Страна», наполненный архитектурными изысками прошлого. В этом районе туристов привлекает почти нулевое содержание токсичной рекламы, множества туристов и какого-то особого напряжения в отличие от переполненных туристами мест.
В Праге так же существует своеобразный арт-объект ушедшей коммунистической эпохи. Стена Джона Леннона это просто стена, на которой рисовались и рисуются граффити, часто с политическими смыслами.
Образовательный туризм
Такое направление туризма подразумевает поступление в иностранное учебное заведение на время. В Чехии работает множество Вузов предоставляющих места иностранным студентам. Но часто требования очень высокие и пробиться самостоятельно почти невозможно. Правда существуют программы помощи, и действительно талантливые студенты легко получают студенческую визу. Благодаря студенческой визе можно путешествовать по всей территории страны без ограничений.
Доступность образования для всех, в том числе и для лиц не проживающих в Чехии, поражает. Так, иностранцу достаточно изучать чешский. Доступность образования для всех, в том числе и для лиц не проживающих в Чехии, поражает. Так, иностранцу достаточно изучать чешски
Чешский язык для образовательного туриста будет крайне прост. Грамматика в основных моментах схожа и многие студенты учат язык непосредственно на практике, в Праге. Cтуденты даже остаются в Чехии, дабы продолжить обучение и работать в этой прекрасной европейской стране. Но многим это стоит титанических усилий и огромного количества денег.Курсы чешского языка - это что сегодня необходимо.
Оздоровительный туризм
Чехия славится своими оздоровительными курортами. Среди них небезызвестные Карловы Вары. Это комплекс минеральных источников прекрасно воздействующих на желудок, сердце, нервы и суставы. Помимо оздоровления с высоты Карловых Варн открывается волшебный вид на чешские окрестности.
Чехия – идеальное решение для универсального путешественника. Того кто за одну поездку хочет посетить Европу и восстановить свое здоровье родными методами в Карловых Варнах, напоминающих российские минеральные курорты.