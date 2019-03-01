Как правильно подготовиться к переезду на другое место жительства, правильное хранение вещей – вопросы, волнующие многих, кто столкнулся с такой проблемой, как переезд. Рядовой житель нашей страны сравнивает процесс переезда с настоящим стихийным бедствием. Это обуславливается суматохой, волнением и боязнью потерять что-либо во время переезда. Так как же все-таки избежать ненужного расстройства, сэкономить личное время, сохранить нервную систему? Об этом вы узнаете из этой статьи.
С чего начинается подготовка
Для того, чтобы переезд в другую квартиру/дом прошел безо всяких казусов, нужно правильно распланировать весь процесс.
Прежде всего, вам стоит узнать точный адрес, куда вы собираетесь перебраться.
Решите всевозможные организационные вопросы.
Начинайте собирать все необходимые вещи и позаботьтесь об их хранении. Нужно подыскать компанию, которая дорожит своей репутацией, и вы сможете с легкостью доверить ей коробки с вещами, не беспокоясь об их целостности, сохранности.
Это основные этапы, которые нужно выполнить в любом случае. Придерживаясь такого плана, вы спокойно переживете переезд, он не принесет вам особых неудобств.
Последовательность подготовки и упаковки вещей
Существует некий алгоритм последовательности сбора вещей. Он состоит из нескольких пунктов:
всегда начинайте с антресоли, дальней полки, балкона, лоджии (при их наличии). Когда вы соберете эти вещи, вам нужно промаркировать коробки соответствующим образом (например, можно написать, что это мало востребованный материал). Эти коробки можно перевезти в последний момент;
хрупкие, ценные вещи лучше собирать заранее, так как их транспортировка может занять большое количество времени из-за их ценности. Для хранения таких вещей существует отдельный склад для личных вещей. Там работники беспокоятся о том, чтобы все было в целостности, без повреждений;
вещи первой необходимости. То, что перевозится сразу после хрупких, ценных предметов.
После того, как вы все собрали, нужно позаботиться о том, где все коробки будут храниться до вашего переезда. В этом случае вам потребуется снять склад для хранения вещей. Кстати, одной из лучших контор, специализирующихся на хранении разного рода вещей, является kladovka.ua.
Еще один вопрос, волнующий многих людей, которые собираются переезжать, – это хранение мебели при переезде. Как это правильно сделать? Запомните! Всегда нужно убирать все незакрепленные полочки, стекло, зеркала. Важно, чтобы внутри мебели не было ничего, что может упасть и разбиться. Всегда пользуйтесь специальными пленками для упаковки мебели, не жалейте их количества.
Нужно ли обращаться за помощью в специальные компании
Многие люди, уже сталкивающиеся с переездом, советуют обращаться за помощью к специалистам, которые помогут сохранить ваши вещи до дня переезда. Складские услуги – это то, что существенно облегчит вам переезд. Вы можете быть уверены в том, что все ваши вещи будут в полной сохранности, ничто не повредится и не пропадет.