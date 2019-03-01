Модний верхній одяг 2019: свіжі тренди

Кашемір

У наших широтах питання верхнього одягу актуальне 6 місяців у році. Ніхто не хоче так довго бути схожим на синтепонову кульку. Як виглядати стильно і що носити в +5, і в -15 розкажуть модні експерти інтернет-магазину жіночого одягу Gepur.Справжня класика. Незважаючи на це, демісезонне кашемірове жіноче пальто є далеко не у всіх. Одна з головних причин – складний догляд. Шерсть вимагає дбайливого ставлення та ручного прання. Але зараз легко знайти моделі з еко матеріалу. Така тканина носиться добре і витримує машинне прання в делікатному режимі при температурі 30 градусів. Вибирайте для себе класичний фасон з запахом, ділове пальто, скроєне по типу піджака, або варіанти з нестандартним декором. Ефектно виглядає образ з довгими шкіряними рукавичками. Кашемірові та інші пальта, куртки та шубі ві знайдете тут https://ua.gepur.com/catalog/verhnyaya-odezhda

Дублянка

Пальто Teddy Bear

Шуби

"Хутро" лами

Короткі шуби

Жіночі пальто з синтепону

До такого осіннього жіночого пальто підійде шарф снуд, хустка, берет або кепі. Можна ходити і без головного убору, якщо дозволяє погода. Замшеві ботфорти на невисокому каблуці ідеально доповнять цей наряд взимку. У теплі дні можна замінити ботфорти ботильйонами.Тепліше свого кашемірового побратима, але виглядає так само ефектно. На кілька років ми забули про них, але зараз дублянки знову користуються популярністю. Фасон з запАхом – як і раніше, один з найбільш виграшних в верхньому одязі – правильно розставляє акценти і врівноважує фігуру.З дублянкою слід носити ті ж аксессуари, що і з пальто, але стежте за поєднанням фактур. Ніжна "осіння" еко замша підійде до кашеміру, а у випадку з дублянкою доречні нубук або шкіра.Новинка холодного сезону 2018-19 залишиться актуальною і наступною осінню. Це пальто дійсно нагадує плюшевого ведмедя з нашого дитинства. Ідеальний варіант на кожен день, поєднується як зі спортивним стилем, так і з класичним одягом. Носіть плюшеву новинку з уггами, теплими кедами, тімберлендами або високими чоботами. Тут буде доречним щільний і невисокий каблук.Не дивлячись на зміни та розвиток модної індустрії, деякі речі залишаються незмінними. Наприклад, любов жінок до хутряного одягу.Довгий хвилястий ворс – новинка для нас. Особливо, коли він пофарбований в неприродний колір. Така шуба виглядає свіжо і стильно. Можна вибрати короткий, довгий варіант або комбіновану модель. До речі, незвичні для хутра кольори зараз в моді.В них не так тепло, як в пальто по коліно, але зате – не менш стильно. Через свою довжину вони практичні при активному стилі життя. Носіть кожушок з уггами, теплими кедами або високими чоботами. Доречним буде ультра модний в цьому сезоні картуз.Чому варто купити еко шубуЗараз модні будинки один за одним випускають колекції, в яких немає натуральної шкіри та хутра. І це позитивна тенденція. Штучні шуби не поступаються в зовнішньому вигляді, але мають багато переваг, серед яких – прості правила догляду. Вибираючи еко матеріал ви:будете в тренді;заощадите 50% вартості;полегшите собі процес догляду за обновкою – еко хутро менш вибагливе.Вибирайте звичні фасони або модне пальто-ковдру. Завдяки новим технологіям, тонкі на вигляд куртки добре зберігають тепло і виглядають стильно. Взуття може бути будь-яке, але стежте за сполучуваністю з характером куртки або пальто. Зимові синтепонові пальто для жінок поєднуються з уггами, ботильонами та чоботами. Підбирайте гардероб так, щоб висота чобіт і довжина зимової куртки гармоніювали.Бажаємо вам залишатися жіночними у будь-яку погоду. З любов’ю, Gepur!