На Житомирщині державного інспектора митного контролю підозрюють в одержанні хабара

Житомирська область 06-бер, 2019, 10:389 prov 70

Під процесуальним керівництвом прокуратури області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення нею в інтересах того, хто надає таку вигоду, дій з використанням свого службового становища.

Установлено, що головний спеціаліст відділу екологічного контролю (нагляду) на митній території Державної екологічної інспекції Житомирської області, використовуючи службове становище, вимагав та одержав від представника приватного товариства неправомірну вигоду на загальну суму 4 тис грн.

До того ж, діючи за розробленою схемою, державний інспектор насправді не оглядав саму продукцію, призначену для експорту, як передбачено вимогами чинного законодавства. Натомість приймав рішення про проведення контролю на підставі сканованих документів підприємства-експортера, які одержував у форматі електронних повідомлень.

Викрито незаконні оборудки співробітниками відділу по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Управління Служби безпеки в області.

Наразі, за погодженням із процесуальним прокурором, особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в області.

Прес-служба прокуратури Житомирської області.