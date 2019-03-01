На допомогу армії платники податків Рівненщини спрямували понад 52 мільйони гривень

Рівненська область 08-бер, 2019, 08:499 prov 5

Протягом січня – лютого 2019 року з доходів жителів Рівненщини для потреб національної армії сплачено 52,2 млн. грн. військового збору. В порівнянні з минулим роком надходження зросли на 9 млн. грн., або 21 відсоток.

«Сьогодні кожен офіційно працевлаштований мешканець Рівненщини робить свій внесок у підтримку армії, сплачуючи військовий збір. Адже забезпечення армії усім необхідним – це важливий прояв патріотизму українського суспільства. Тому, звертаюся до усіх роботодавців регіону, які виплачують своїм працівникам неофіційну заробітну плату та занижують військовий збір, своєчасно і в повному обсязі сплачувати відрахування з реальних заробітків працівників, таким чином прискорити настання миру на нашій землі»,- зазначила заступник начальника ГУ ДФС у Рівненській області Надія Друзюк.

Нагадаємо, що військовим збором обкладаються доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами. Крім того, військовий збір стягується з виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграшу гравця, отриманого від організатора азартної гри. Оподаткуванню військовим збором підлягають також доходи, які платник отримав згідно з цивільно-правовими договорами (договори підряду) за виконання робіт (надання послуг), сума яких відображається в акті приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). У цьому випадку відповідальною особою за нарахування та сплату збору до бюджету є податковий агент, який зобов’язаний забезпечувати виконання податкових зобов'язань у формі та спосіб, визначені статтею 176 Кодексу.

ГУ ДФС у Рівненській області.